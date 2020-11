Prefeitura de Coari sai de 54⁰ para 6⁰ lugar em ranking de transparência do Ministério Público de Contas do Amazonas

Um levantamento feito pelo Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) nos 62 municípios do Estado, que foi divulgado recentemente pelo órgão, aponta que Coari ocupa o 6⁰ lugar no ranking da transparência das prefeituras, com índice de 53,10%.

Na avaliação anterior, de 2019, Coari estava entre os municípios avaliados pelo MPC como críticos, ocupando a 54ª posição, com índice de transparência de 14,7%. Já nesta, de 2020, apresentou um crescimento expressivo, ficando entre os dez municípios mais transparentes do Estado.

O levantamento levou em conta as informações apresentadas no Portal da Transparência do Município, como as receitas, as despesas, gasto com pessoal, aplicações nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, licitações, assistência social, ouvidoria, atendimento ao cidadão e demais procedimentos administrativos.

O ranking da transparência das prefeituras é elaborado pelo MPC-AM a partir da consulta e análise criteriosa dos portais da transparência das prefeituras e câmaras e, assim, mede o nível de transparência do gasto público do referido ente.

O resultado desta avaliação demonstra que nos últimos anos, além de ter elevado os índices de desenvolvimento em todas as áreas de políticas públicas no município de Coari, o prefeito reeleito Adail Filho também ampliou o nível de governança na sua Gestão.