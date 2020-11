Josué destinará R$ 500 mil em emendas para a Associação Pestalozzi Manaus

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) afirmou nesta quarta-feira (18), que destinará R$ 500 mil, através de emendas parlamentares para a Associação Pestalozzi. Josué também parabenizou a entidade pelos 42 anos de existência e pelo trabalho voltado para Pessoas com Deficiência (PcD).

“Quero aqui anunciar que para o ano de 2021 nós já estaremos indicando e apresentando emendas ao orçamento (2021) e eu estarei encaminhando à Associação Pestalozzi o valor de R$ 500 mil das minhas emendas parlamentares”, disse o presidente explicando que a Lei Orçamentária Anual (LOA) já está no período de receber emendas.

De acordo com Josué, a Pestalozzi é uma entidade sem fins lucrativos criada em 1978, que tem a finalidade de defesa e garantia de PcDs. “A Pestalozzi desenvolve atividades que visam aumentar as potencialidades da Pessoa Com Deficiência (PCD) e familiares. A Pestalozzi mantém no ensino especial, que atualmente tem 115 alunos especiais: Autismo, Síndrome de Down, microcefalia e entre outros. A instituição oferece quatro refeições diárias, duas no turno matutino, duas no turno vespertino e os professores são seguidos pela Seduc e pela Semed”, destacou o parlamentar.

História

A Associação Pestalozzi foi fundada em 10 de março de 1978 pelas senhoras Vânia Aucar Seffair e Nádia Abdala Aucar onde atende crianças e jovens com deficiência. Atualmente, a unidade educacional pestalozziana Centro de Ensino Especial “Helena Antipoff”, atende mais de 100 usuários com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista, Paralisia Cerebral, Deficiência Intelectual, Síndrome de Klinefelter. O movimento está presente em Manaus e nos municípios de Parintins, Manicoré, Manaquiri, Maués, Coari, Boa Vista do Ramos, Tonantins e Nova Olinda do Norte.