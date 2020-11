Careiro Castanho é o segundo município beneficiado com os recursos da Lei Emergencial Federal Aldir Blanc

A Lei Federal 14.017/2020, também conhecida como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural diante do estado de calamidade pública decretado pela União em função da pandemia da Covid-19. A Lei Aldir Blanc está sendo vista como a sobrevivência para artistas dos vários ramos da cultura amazonense impossibilitados de trabalhar desde o início das políticas de isolamento social. A previsão é a de que o estado do Amazonas receba R$ 32.021.165,58

Municípios amazonenses receberam recurso oriundos do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, Careiro Castanho foi o segundo município a receber o auxílio emergencial. A secretaria de cultura de Careiro com muita agilidade conseguiu organizar os editais e vários artitas careirenses conseguiram ter seus projetos aprovados.

De acordo com a secretaria municipal de Turismo e Cultura o Careiro foi contemplado com R$ 279.630,20.

“Fomos o segundo município do Amazonas a ter o plano de ação aprovado com mérito pelo ministério do turismo e cultura.

Temos ao todo 17 editais publicados que beneficiam as classes artísticas de, musica, pintura, literatura, artes plásticas, danças regionais e cursos.

Os projetos fomentam e beneficiam com recursos os artistas locais, desde o cantor que está parado por conta da pandemia, quanto aquela pessoa que aluga seu equipamento de som que devido ao momento em que vivemos, as atividades tiveram que ser interrompidas”, destacou Neuzilena Diós, secretária municipal de cultura do município.

Projetos executados: Realização de 04 concursos de musica.

Fest Music Prof Pablo – Gospel e MPB

I Festival da Canção gospel do Careiro Castanho.

I Canta Careiro – Declare seu amor ao município.

Concurso de poesia regional

Criação de monumentos históricos que trarão a identidade regional do Careiro feita por artistas locais.

Realização de cantata natalina e da festa de virada de ano.

Realização de 02 festivais de danças regionais como Ciranda e boi.

Todos os eventos terão transmissão por lives atendendo ao público que prefere se resguardar em casa neste período de pandemia.

Alguns eventos já foram realizados, outros ainda vão ser. Porém, nós já percebemos a interatividade da população nos eventos que já realizamos e esperamos que esse fenômeno cultural se repita nos próximos eventos.

O primeiro Festival da Canção Gospel online com participação de 18 cantores, está mobilizando o município, com apresentação através de Lives no estúdio da Web TV Vanguarda do Careiro AM do comunicador Francisco das Chagas; enquanto os artistas da música gospel se apresentam, três jurados avaliam os mesmos no interior do estúdio, o público internauta acompanha a transmissão do evento em casa, através da internet com o aparelho de celular e pode votar no participante dando uma nota de 06 a 10.

“A cultura está cada vez mais fortalecida aqui na terra da arte” destacou Wesley Lira, coordenador de cultura.