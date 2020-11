Aleam decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-deputado e médico Luiz Fernando Nicolau

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) decretou nesta terça-feira (17), três dias de luto oficial no Poder Legislativo pelo falecimento do ex-deputado estadual, federal e médico Luiz Fernando Sarmento Nicolau, que ocorreu na última segunda-feira (16). Durante a sessão, os deputados fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao ex-parlamentar.

“Esta Casa decreta luto pelos próximos três dias em face da perda de um grande homem público, de um grande homem que doou, que fez de toda a sua vida tanto pessoal, quanto pública, em prol da saúde do Estado do Amazonas ao mesmo tempo deseja que Deus possa confortar seus familiares, nosso querido amigo, que está no seu 5º mandato deputado Nicolau, ao vereador de Manaus Hiram Nicolau (PSD) e o Luiz Fernando Nicolau Júnior, familiares e amigos de todos nós dessa casa”, afirmou Josué.

O deputado Serafim Corrêa (PSB) também fez sua homenagem ao ex-deputado durante a Sessão. “Meus sentimentos à família Nicolau em especial ao Ricardo Nicolau”, disse.

Luiz Fernando é pai do deputado Ricardo Nicolau e do vereador Hiram Nicolau (PSD), e tem mais cinco filhos e oito netos. Foi deputado estadual e federal, fundador da Samel e presidente do Instituto Pró-Saúde.

História

Luiz Fernando Sarmento Nicolau nasceu no dia 30 de setembro de 1946 em Paraíba do Sul (RJ). Em 1968, ingressou na Faculdade de Medicina da Fundação Universidade do Amazonas (FUA), em Manaus, graduando-se em 1973. Ingressou na vida política filiando-se em 1986 ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), em cuja legenda elegeu-se deputado estadual constituinte pelo Amazonas. Tornou-se vice-presidente da Assembleia Estadual Constituinte (1987 e 1988), e presidente em 1988, sendo reeleito em 1990. No pleito de outubro de 1994, concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados e elegeu-se por uma coligação formada pelo PMDB com o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Luto

Durante o período de luto do Parlamento as bandeiras da Aleam ficam içada até o meio do mastro em sinal de respeito à personalidade falecida.