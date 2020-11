Um dia após a vitória, prefeita eleita Patrícia Lopes já trabalha para conseguir recursos para Presidente Figueiredo

Um dia após a confirmação da vitórias nas urnas, a prefeita eleita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes não quis saber bem de comemorar e já começou a trabalhar.

Nesta segunda-feira (16), acompanhada do vice, Anderson leal, ela veio a Manaus para pleitear recursos que serão investidos em benefícios da população.

Recebidos pela deputada Joana Darc e pelo deputado deputado Saulo Vianna, Patrícia Lopes recebeu dos dois deputados a garantia de aprovação de emendas parlamentares que serão investidos em projetos de empreededorismo feminino, em programas de saúde da mulher, na recuperação de vicinais, e em projetos que possam levar água potável para as famílias através da construção de poços em Presidente Figueiredo.

Ja no encontro com o deputado federal Marcelo Ramos o mesmo anunciou a liberação de R$ 4 milhões para o Hospital-Maternidade de Presidente Figueiredo, a realização de uma grande ação de recuperação de vicinais, e a elaboração de um projeto que torna a corredeira do Urubuí o principal polo turístico da Região Metropolitana de Manaus.

Marcelo Ramos convidou Patrícia Lopes e Anderson Leal para irem até a Brasília junto com ele para pleitearem junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Desenvolvimento Regional recursos federais que tenham como objetivos de preservar vidas e gerar emprego e renda para a população.

Derrotando Poderosos

A prefeita eleita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, tem mais do que uma vitória para comemorar. “Derrotamos três nomes muito fortes e uma espécie de dinastia no município. Isso nos impõe muita responsabilidade e a certeza de fazer uma gestão para todos, plural e que de vez Figueiredo se transformar num grande polo de desenvolvimento do Amazonas. O turismo será nosso grande projeto.”

Patrícia é enfermeira de formação e era vereadora no município. Já foi inclusive presidente da Câmara Municipal. “Foi uma experiência e tanto atuar na câmara, exercer um mandato parlamentar e poder contribuir com nossa cidade. Mas agora o desafio é bem maior e podem ficar certos que não vou decepcionar. Presidente Figueiredo vai ocupar um lugar de destaque na economia, na vida e no dia a dia do Amazonas.”

Os projetos mais audaciosos apresentados pro Patrícia Lopes durante a campanha são a construção de uma maternidade, a implantação de um polo digital e estímulo ao turismo com financiamento para pequenos proprietários de cachoeiras transformarem seus espaços em pontos de atração turística. “Vamos usar o micro crédito municipal, fazer convênios e parcerias com governos do estado e federal e vamos alavancar como nunca o turismo de Figueiredo. Vamos melhorar restaurantes, pousadas, hotéis, praças e todos os segmentos ligados ao turismo. Quero fazer uma revolução no turismo local, com foco na geração de oportunidades e renda”.

Patrícia Lopes teve 5.134 votos, o que corresponde a 27,97% do eleitorado de Presidente Figueiredo. Ela é do MDB.