Novembro Azul: conheça os recursos criados pela Samsung para cuidar da saúde do homem

Como sinal de novos tempos, no que se refere à conscientização, o engajamento dos homens na busca por mais informações e cuidados com a saúde vem aumentando substancialmente. As campanhas relacionadas ao Novembro Azul, voltadas para a prevenção do câncer de próstata, ganharam força e a Samsung se orgulha de poder reforçá-las e por oferecer a pacientes e médicos produtos com recursos que ajudam na obtenção de diagnósticos mais precoces e precisos.

“Felizmente, os homens estão deixando de tratar esse tema como um tabu e o apoio de grandes empresas é fundamental para a conscientização das pessoas. A melhor forma de combater o câncer de próstata é com prevenção e isso exige tecnologia avançada e equipamentos de alta precisão, como os desenvolvidos pela Samsung em todo o mundo”, observa Walter Brandstetter, gerente clínico da divisão de HME da Samsung Brasil.

No portfólio da Samsung para sistemas de ultrassom no Brasil, um produto se destaca como grande aliado para os cuidados com a saúde do homem. O RS85 Prestige conta com dois recursos específicos para análise da próstata: o S-Shearwave Imaging e o S-Fusion.

O S-Shearwave Imaging permite uma avaliação não-invasiva da próstata e possíveis lesões a partir de um elastograma, uma espécie de mapeamento em cores dos diversos níveis de rigidez do órgão. Já o S-Fusion combina imagens de ultrassom com ressonância magnética e trabalha para auxiliar os médicos na realização de biópsias mais precisas na próstata, obtidas graças à aplicação modelos matemáticos tridimensionais baseados em inteligência artificial e de sofisticados recursos de navegação e correção de distorções na imagem.

“Tudo isso torna o processo diagnóstico mais confiável e menos incômodo para pacientes, permitindo o correto estadiamento das lesões e fazendo com que os tratamentos sejam mais eficientes para os pacientes.”, explica Brandstetter.