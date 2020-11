Médico destaca fatores de risco que podem prevenir AVC

A morte no início do mês do ator e humorista Tom Veiga, que ficou famoso no Brasil por interpretar o Louro José, despertou a atenção dos brasileiros para o Acidente Vascular Cerebral (AVC), que, de acordo com Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro, foi a causa da morte de Veiga. Eduardo Palhares, médico neurocirurgião da Medical, hospital do Sistema Hapvida, explica que é possível prevenir o AVC e também aponta quais são os sintomas.

Conforme Palhares, o AVC é um evento agudo que afeta a circulação sanguínea. “Ele pode ser isquêmico, quando há a oclusão de uma artéria e há falta de circulação sanguínea, ou hemorrágico, quando há sangramento dentro do cérebro ou no espaço subaracnóideo, sendo esse a maioria por aneurisma cerebral”, explicou. No caso de Veiga, o IML informou que ele sofreu AVC hemorrágico.

Os sintomas também são diferentes para cada caso. “Dependem da área afetada. Os mais comuns são perda de força de um lado do corpo e dificuldade para falar. Quando é o AVC hemorrágico, a pessoa tem dor de cabeça intensa”, completou.

Palhares descreveu ainda que o AVC ocorre com mais frequência em pessoas com hipertensão, diabetes, tabagistas e com mais de 40 anos de idade. Porém, há como prevenir. “A prevenção pode ser por meio de boa alimentação, atividade física e para quem tem algum problema de saúde, sempre consulte seu médico”, finalizou.

