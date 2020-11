João Campelo vence com quase 60% dos votos em Itamarati

Com 59,94% dos votos, João Campelo (MDB) foi eleito pela terceira vez como prefeito de Itamarati no pleito deste domingo (15). Logo após a apuração, o político do interior já anunciou que irá concorrer ao cargo de presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), instituição que está sem liderança há pelo menos cinco meses.

Campelo teve 3.351 votos nesta eleição, contra 2.240 de sua adversária. Já tendo ocupado os cargos de prefeito e vice no município, ele traz bagagem política e apoios importantes para Itamarati. “Essa é uma vitória do povo que agora vai poder voltar a sorrir. Nós trabalhamos propostas importantes para que a nossa cidade volte a crescer e a população entendeu isso, nos escolhendo como seus representantes”, afirmou.

Em relação a sua candidatura à presidência da AAM, João Campelo, que é um dos maiores municipalistas do Amazonas, disse que a entidade precisa ser administrada por quem se importa em resolver os problemas dos municípios. “A Associação perdeu sua força. Precisamos dar a ela a robustez necessária para lutar pelos municípios do interior. Eu sei bem como fazer isso”, garantiu ele, que já foi presidente.

João Campelo assume seu terceiro mandato como prefeito em janeiro com experiência no executivo estadual, por ter sido diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), tendo sido ainda vereador por três vezes