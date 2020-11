Galaxy XCover Pro e Microsoft Teams: integração que transforma o smartphone em walkie-talkie

Apresentado recentemente no Brasil, o Galaxy XCover Pro combina design robusto, recursos que elevam o nível de resistência e soluções para facilitar a rotina de trabalhadores de diversos setores da indústria. Para proporcionar uma comunicação ainda mais fácil utilizando o smartphone, a Samsung trabalhou em parceria com a Microsoft e integrou o Microsoft Teams, fazendo do uso do dispositivo algo tão simples quanto um walkie-talkie.

“Samsung e Microsoft tem um longo histórico de parceria, colaborando sempre em busca de soluções do mais alto nível, em diferentes linhas de smartphones. Com a integração do Microsoft Teams ao Galaxy XCover Pro, oferecemos uma ferramenta que facilita a comunicação em momentos de trabalho”, afirmou Eduardo Santos, diretor de B2B e conteúdos e serviços para a área de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Projetado com design robusto e ergonômico, o Galaxy XCover Pro pode ser facilmente manuseado com uma mão. Na lateral esquerda e na parte superior do smartphone, há duas teclas programáveis para criação de ações personalizadas com apenas um clique. Entre as possibilidades, está a configuração do Microsoft Teams como uma maneira prática e ágil de comunicação, utilizando a ferramenta Push-to-Talk.

A integração com o Microsoft Teams e sua funcionalidade permitem que os usuários mantenham contato com qualquer pessoa ao longo do dia com um simples toque de um botão. Ideal, por exemplo, para facilitar a comunicação entre colegas de trabalho.

“Mesmo com a pandemia, muitos trabalhadores das linhas de frente das empresas continuaram desempenhando suas funções normalmente e uma comunicação eficaz entre eles é essencial. Ferramentas como a função walkie-talkie no Microsoft Teams são importantes para auxiliá-los durante o seu dia a dia no trabalho e a parceria com a Samsung, com a inclusão dessa funcionalidade no novo Galaxy XCover Pro, nos ajuda a empoderar ainda mais esses profissionais” completou Mariana Hatsumura, diretora de trabalho moderno da Microsoft Brasil.