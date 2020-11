Em Careiro Castanho, Nathan Macena é reeleito com 62% dos votos

O prefeito Nathan Macena (Republicanos) foi reeleito no município de Careiro Castanho (distante a 86.09 km), com 11.222 dos votos, totalizando 62,79% do eleitorado do município. O gestor apresentou larga vantagem sobre os adversários no pleito.

“Os careirenses reconheceram o trabalho que desenvolvemos na cidade nos últimos quatro anos e nos reelegeram com essa larga vantagem. Para mim, esse reconhecimento é o maior pagamento que eu poderia receber do meu povo, pessoas com quem convivo diariamente e conheço de perto as dificuldades que enfrentam diariamente”, afirmou Nathan.

Nathan disputou as eleições contra os candidatos Janete Lobo (PSD), que conquistou apenas 3.581 votos, sendo 20,04%; Neném do Igapó (DEM) com 1.943 dos votos ficando com 10,87% e Prof. Jerrimar Castro (PDT) com 6,30%, representando 1.126 dos votos válidos.

Além disso, 645 eleitores preferiram votar nulo, chegando a 3,45%, e 154 votaram em branco, representando apenas 0,83%.