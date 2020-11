Samsung convida celebridades para apresentar melhor escolha de TV 4K para a Black Friday

A Black Friday está chegando e a Samsung está preparando ações incríveis para dar o melhor atendimento e as melhores condições aos consumidores. E parte desses esforços está em uma estratégia ousada para mostrar os benefícios de se comprar uma TV Crystal UHD nessa importante data para o varejo. A partir de 9 de novembro começou a circular uma campanha massiva com a participação de talentos da Globo, grande presença na TV aberta e por assinatura e relacionamento com influenciadores digitais que são referência nas redes sociais para mostrar as razões que fazem da Crystal UHD a melhor opção de compra para esta Black Friday.

Na TV aberta, o destaque é uma parceria inédita com a Globo, que vai incluir inserções sobre a Crystal UHD em toda programação, do entretenimento ao esporte. Um formato especial de filme será exibido para reforçar que a Crystal UHD será a escolha ideal para os consumidores durante a Black Friday, endossado por três celebridades de peso, que vão explicar as vantagens da 4K que mudou o padrão do mercado¹: Isabelle Drummond, Felipe Andreoli e Rodrigo Lombardi, além dos nossos influenciadores que já possuem a TV, como Carol Moreira, Matheus Ilt, Lia Camargo e Nana Rude. Nos filmes, produzidos pela Globo, em parceria com o time dos Estúdios Globo, os talentos destacarão as características que fazem da Crystal UHD a 4K mais completa da categoria, justificando o nome dado à campanha – “Essa é a TV que eu quero”.

“A Crystal UHD chegou para elevar o padrão do mercado de TVs 4K em conectividade, qualidade de imagem e design². Ela ajuda a ressignificar a forma como aproveitamos uma TV em casa. E são todas essas mensagens que as celebridades nos ajudarão a reforçar, gerando no público a certeza de que a Crystal UHD é a melhor escolha para a Black Friday deste ano. As pessoas não querem apenas assistir a um programa, elas buscam interação, experiências multiplataforma, conexão com outros produtos e esse pacote completo só a Samsung é capaz de oferecer”, explica Patricia Pessoa, Diretora de Marketing da Divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Já com QLED, reforçamos a campanha que está disponível nos canais de TV aberta e por assinatura, que conta com a canção “Every Breath You Take”, incluindo uma cartela que direciona os consumidores para ofertas imperdíveis. Além disso, para essa comunicação, a Samsung montou outro time de figuras queridas pelo público. Camila Coutinho, Bruno Rezende, Isis Valverde, Renato Góes e Rodrigo e Beta testarão as TVs e passarão suas impressões para mostrar ao consumidor os principais benefícios oferecidos pela Samsung.

Os filmes da campanha têm a assinatura da Cheil, enquanto as ações digitais e em redes sociais contaram com o trabalho das agências Fbiz e Spark.

Fiquem ligados para não perder as dicas sobre a Crystal UHD a qualquer momento na programação da Globo!