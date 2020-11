Com forte atuação no PROCON, Rodrigo Guedes se elege com quase 5 mil votos

O ex-secretário do Procon Manaus, Rodrigo Guedes (PSC), venceu as eleições com total de 4.885 votos. Ele está sendo considerado uma das boas surpresas do pleito, pela quantidade de votos, e integra a bancada dos novos vereadores da cidade de Manaus.

Com apenas 34 anos de idade, Rodrigo tem um currículo enriquecido com passagens pelos cargos de Ouvidor Geral do Município de Manaus, Subsecretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, além dos últimos anos atuando como Secretário de Defesa do Consumidor e Ouvidoria do Procon Manaus, o que lhe deu maior visibilidade ao enfrentar grandes empresas como a Manaus Energia e Águas de Manaus, representando os interesses da população de forma geral, que não aguenta mais pagar valores abusivos sem ser ouvida quanto às irregularidades cobradas.

Experiente e com afinidade na administração pública, foi reconhecido como um dos fiscais mais rígidos diante das constantes denúncias de cartel dos postos de gasolina.

PERFIL NOTÁVEL

Além da experiência na administração pública, o vereador eleito ainda é formado em Direito com pós-graduação em Gestão Pública e Direito do Consumidor, onde atuou nos últimos anos. Rodrigo venceu as eleições com um número significativo de votos, mesmo sem ter nenhum parlamentar na família ou qualquer estrutura de poder ou órgão público apoiando, é filho de pequenos empreendedores.

Entre as propostas apresentadas por ele, está a recriação do Procon Manaus que foi extinto após a reforma administrativa consolidada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto.

Durante sua passagem como secretário, Guedes foi o idealizador dos programas Bolsa Universidade, Bolsa Idiomas e de Bolsa pós-graduação. Os programas ajudaram mais de 150 mil estudantes.

“Como vereador vou cumprir minha missão de fiscalizar com independência a prefeitura e as concessionárias de serviços públicos como a Manaus Energia, Águas de Manaus e o transporte coletivo,” afirmou o ex-secretário.

Após eleito, Rodrigo Guedes comemorou a vitória no bairro São Raimundo, onde ele nasceu. Em discurso, disse que a comemoração junto com o povo representa o seu futuro mandato, que também será exercido ao lado da população.