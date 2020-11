Amom surpreende e é o quinto mais votado entre os 41 eleitos domingo

O microempresário e acadêmico de Direito da UFAM, Amom Mandel, de 19 anos, foi a grande surpresa desta eleição, sendo eleito com 7.537 votos, o quinto mais votado dentre os vereadores eleitos. Amom será o mais jovem a tomar posse como vereador na história da Câmara Municipal de Manaus. Segundo mais votado do Podemos, atrás apenas da vereadora Professora Jaqueline, superou até mesmo os atuais vereadores de mandato Marcel Alexandre e Roberto

Sabino, que nas últimas eleições estiveram entre os mais votados do pleito.

Amom fez uma campanha híbrida, com forte presença nas redes sociais e um trabalho corpo a corpo com micro reuniões nos bairros expondo as propostas baseadas na tecnologia para modernizar os serviços públicos.

Amom anunciou que agora sua prioridade é ajudar na candidatura do seu majoritário a prefeito de Manaus. “O Amazonino é o melhor para Manaus, tem uma cabeça revolucionária e nesse momento de pandemia e pós-pandemia, é o melhor nome para bem administrar a nossa cidade“, disse Amom.

Nessa semana, Amom começa a cumprir o primeiro compromisso de campanha: plantar uma árvore para cada voto recebido. “Cada plantio será catalogado e publicado. Hoje mesmo, simbolicamente, vou plantar a primeira dessas árvores. A ideia é que esse trabalho de arborização da nossa cidade seja constante a partir de agora “, disse.

Amom assume em janeiro de 2021 o mandato na condição do mais novo vereador a tomar posse na Câmara Municipal de Manaus.