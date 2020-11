Elan Alencar poder ser o candidato a vereador mais votado do Pros em Manaus

Apontado nos bastidores como a surpresa entre os candidatos, Elan Alencar deve despontar como o vereador mais votado do Pros esse ano. Já na reta final da eleição, ele conta que durante sua caminhada pelos bairros de Manaus pode ver a realidade dos moradores. Descaso com saúde, educação, infraestrutura urbana e saneamento básico são as maiores reclamações dos moradores, a necessidade de dar uma atenção para os locais mais necessitados é uma meta do candidato.

Para ele, mais marcante durante sua caminhada foi ouvir as pessoas reclamando de falta de medicamentos nas Unidade Básica de Saúde (UBS’s) e até mesmo a falta de atendimento. “A cidade só cresce, mas as unidades são as mesmas há 15 anos” afirma Elan Alencar.

O maior problema da cidade, segundo o candidato, é a falta de compromisso dos que estão no poder com os cuidados da cidade, investir de forma consciente e que vise melhorias positivas para a capital e não apenas para consumo próprio. Elan acredita que David almeida é o candidato a prefeito mais preparado para administrar Manaus.