Candidato à reeleição em Coari, Adail Filho fecha campanha com uma grande caminhada pelas ruas da cidade

O candidato à prefeito de Coari Adail Filho (PP) e o vice Keitton Pinheiro (PSD) encerraram a campanha eleitoral 2020 com uma grande caminhada pelas ruas da cidade. O evento aconteceu na manhã deste sábado, 14, com a participação de uma multidão de pessoas que vieram reafirmar apoio à reeleição de Adail Filho e confirmar que Coari continuará no rumo certo.

Na última quinta-feira, 11, ao participar de um comício, Adail Filho falou sobre gratidão. “Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e agradecer todo empenho, esforço e dedicação que vocês tiveram ao longo desta caminhada. Ainda temos muita coisa para fazer. Estamos no rumo certo do progresso e do desenvolvimento, não podemos parar”, afirmou.

No decorrer da campanha deste ano tanto Adail Filho quanto Keitton Pinheiro participaram de vários encontros, reuniões e caminhadas na zona urbana e na zona rural do município, nos quais apresentaram os projetos e programas realizados nos últimos três anos e meio, bem como destacaram as propostas para continuar governando em prol do povo coariense.

“Não foi fácil chegar até aqui. Assumimos em 2017, o município completamente abandonado, destruído e acabado pelos nossos opositores, mas com muita organização, disciplina e responsabilidade conseguimos reconstruir o nosso município em todas as áreas, e já temos recursos garantidos para diversos projetos importantes”, disse Adail.

Dentre esses projetos está a construção de um estádio de futebol orçado em R$ 8 milhões e com capacidade para 10 mil pessoas. A obra deve gerar emprego e renda e valorizar ainda mais o Município de Coari com infinitas oportunidades, uma vez que serão retomadas as partidas de futebol profissional na cidade.

Além disso, também há recursos garantidos para a construção de dois complexos esportivos, orçados em R$ 8 milhões, que vão trazer mais incentivo ao esporte, com espaços de recreação para a população e para atender os atletas olímpicos de Coari. Os equipamentos serão anexo ao estádio de futebol.

Outra obra importante, que já tem recursos e o projeto definido, é do Instituto de Medicina Tropical, uma conquista fruto de emenda parlamentar de autoria da deputada estadual Dra. Mayara Pinheiro (PP). A unidade será construída na avenida do Futuro e contará com seis laboratórios, cinco consultórios, salas para coletas e para pequenos procedimentos médicos, além de farmácia.

Adail Filho também apresentou um projeto para o público infantil de Coari, cuja verba para tirá-lo do papel está assegurada. Orçado em R$ 2 milhões, será construído a Cidade da Criança, um parque projetado pela atual administração para proporcionar muito entretenimento com atividades lúdicas e divertidas que estimularão o desenvolvimento dos pequeninos coarienses.

Outra novidade é voltada para estimular o desenvolvimento da atividade produtiva do município. Orçado em mais de R$ 900 mil, recursos provenientes do Ministério da Agricultura, por meio da Secretaria Nacional da Pesca, Coari vai ganhar o Terminal Pesqueiro, com três frigoríficos, câmaras, fábrica de gelo, área para beneficiamento, além do caminhão frigorífico.

O candidato à reeleição revelou ainda uma série de investimentos orçados em mais de R$ 15 milhões de reais, já garantidos, para a área educacional de Coari. O pacote contempla a construção de mais unidades de ensino, ampliação na oferta de vagas, aquisição de quatro ônibus escolares para atender os estudantes da zona urbana e zona rural e é a retomada das obras das sete creches pré escola tipo B.

Outra obra que é fruto de muito empenho e dedicação da atual gestão é a do Aeroporto Municipal de Coari. Com investimentos de mais de R$ 100 milhões, a reconstrução do terminal já está em andamento e certamente será um grande avanço para o município. A obra terá duração de três anos e representa geração de emprego e o fortalecimento da economia, tornando Coari em um grande polo de desenvolvimento do Estado.

O Portal e Praça do Pôr do Sol com o Anfiteatro é outro projeto pioneiro e inovador da atual administração que está com as obras a todo vapor na avenida do Futuro. Orçado em mais de R$ 2,5 milhões, o espaço vai impulsionar a economia através do turismo e comércio local, sendo um novo cartão postal da cidade com vários atrativos, dentre os quais, lanchonete, mirante, playground e academia.

Por fim, está o Conjunto Habitacional Caracol do Programa Minha Casa, Minha Vida, que deveria ter sido entregue há anos, mas o descaso e o abandono de gestões anteriores não permitiu que o empreendimento fosse entregue. Mas agora, fruto do trabalho e atuação da gestão de Adail Filho junto à Caixa Econômica Federal, as obras foram retomadas e as 540 residências serão entregues este ano para quem realmente precisa.