Últimas pesquisas confirmam Amazonino e David no segundo turno

As três últimas pesquisas de intenção de votos, antes do primeiro turno das eleições municipais, divulgadas na manhã desta sexta-feira (13), confirmam os números divulgados ao longo da semana, que indicam Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) no segundo turno da corrida pela Prefeitura de Manaus. Os estudos do Instituto Pontual, DMP e Perspectiva mostraram números similares.

Amazonino aparece com 32,3% na pesquisa do Instituto Pontual, 33% na da DMP/Rádio Tiradentes e com 30,2% no trabalho da Perspectiva. Já David tem 21,5% no estudo da Pontual, 22% na pesquisa da DMP e com 20,2% na Perspectiva.

As pesquisas realizadas ao longo da semana por vários institutos confirmam que as chances de vitória de David no segundo turno da disputa são reais, quase sem rejeição, apenas 3%. Na pesquisa Ibope, divulgada nesta quinta-feira (13), em cenário de segundo turno, o candidato da coligação Avante Manaus registrou 46% das intenções de voto, contra 38% de Amazonino Mendes, uma diferença de 8%.

Para David Almeida, os resultados das pesquisas, revelando o seu crescimento na preferência da população, confirmam o que ele já vinha sentindo durante as caminhadas realizadas pelos vários bairros da cidade, onde, ele e o candidato a vice na chapa da coligação Avante Manaus, Marcos Rotta, sempre foram bem recebidos pela população.

“O carinho e a atenção manifestada pelas pessoas serviram para nos incentivar cada vez mais e para mostrar que a grande maioria da população anseia por mudanças, por melhores serviços de saúde, de transporte, educação, segurança, mais esporte, moradia e dignidade. Estamos otimistas e agradecidos pelas manifestações de carinho e confiança por parte da população”, disse David. O candidato ressaltou que com o apoio de todos, no dia 15, a partir de janeiro de 2021 Manaus passará a caminhar pelo “caminho certo e seguro”.

Já Amazonino Mendes vem sendo assombrado pelo fantasma da rejeição que, segundo a a opinião popular gira em torno da casa dos 30% e ele só é superado neste quesito pelo ex-prefeito Alfredo Nascimento (PL), que lidera o ranking, com 36%, de acordo com o Ibope.

Dados obrigatórios

A pesquisa Pontual foi feita em toda a cidade de Manaus nesta semana, em que foram entrevistados 1224 eleitores e está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-08036/2020. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.

A pesquisa DMP ouviu 1.004 eleitores no período de 9 a 12 de novembro. A margem de erro é de 3,2%. O registro no TSE está sob o número AM-06602/2020.

A pesquisa Perspectiva ouviu 1000 eleitores entre os dias 10 a 12 de novembro. A margem de erro máxima estimada é de 3,1%, para mais ou para menos. O estudo está registrado no TSE sob o número AM-03597/2020.