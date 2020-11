Samsung amplia portfólio de robôs com chegada de exclusivo modelo passa pano

A Samsung quer mostrar como suas tarefas de limpeza em casa podem ficar mais práticas e rápidas com a chegada do novo Jetbot Mop VR6000, feito para esfregar as sujeiras mais difíceis de maneira inteligente e versátil. O lançamento já está disponível para compra na loja online da Samsung.

“A Samsung está elevando o padrão de eletroportáteis no Brasil e se consolidando como referência no desenvolvimento de robôs voltados para a limpeza. Começamos com o aspirador, chegamos recentemente ao primeiro 2 em 1 e agora apresentamos o Jetbot Mop VR6000, um produto exclusivo que atende às demandas de um público que precisa de soluções rápidas e eficientes para cuidar da casa”, reforça Helbert Oliveira, diretor da Divisão de Digital Appliances da Samsung Brasil.

O Jetbot Mop VR6000 pode ser comandado por um controle remoto, que já acompanha o produto, e conta com um sistema de navegação inteligente para desviar de obstáculos e evitar quedas. O Smart Sensing é composto por diversos sensores¹ que identificam obstáculos pelos cômodos e otimizam a navegação do robô. Além disso, essa tecnologia faz com que ele consiga limpar cantos e rodapés com mais eficiência.

A função exclusiva de esfregar superfícies se dá pela tecnologia Dual Spin. Com duas pás giratórias, onde os panos são instalados, o produto usa o próprio peso para exercer pressão e obter uma limpeza eficiente em alta velocidade. O Jetbot Mop VR6000 vem acompanhado de dois pares de panos: dois de microfibra, que pode ser usado em todos os tipos de superfícies, e dois de fibra-mãe, altamente absorventes e resistentes e ideais para limpar líquidos e poeiras em superfícies porosas ou fissuras, já que é 100 vezes mais espesso.

São usados dois panos por vez e eles são fáceis de trocar e de lavar. Para quem deseja uma limpeza ainda mais profunda, é possível aplicar produtos de limpeza nos panos, mas nunca depositá-los nos reservatórios exclusivos para água. Esses reservatórios, precisam ser reabastecidos com água caso o consumidor tenha uma área que precise de mais de 50 minutos de limpeza², já a bateria do Jetbot Mop VR6000 tem autonomia de 100 minutos até precisar ser recarregada³.

Ao todo, são oito modos de limpeza inteligente do JetBot Mop VR6000: Edge, Auto, Step, Focus, 50min., Intensive, Pattern e Manual. Nessa última, o usuário direciona o robô pelo controle remoto e limpa onde tiver mais necessidade. Além disso, é possível usar o Jetbot Mop VR6000 para limpar paredes e móveis ao segurá-lo pela alça superior.

Preço sugerido: R$ 2.899,00

Conheça os demais produtos da linha de robôs e aspiradores Samsung:

O JetBop Mop VR6000 e o recém-lançado POWERbot-E VR5000 chegam para reforçar o portfólio da Samsung para robôs e aspiradores, que em 2020 já havia recebido novidades especiais. Em maio, a marca inovou ao lançar a categoria de aspiradores verticais sem fio com os modelos Jet Light VS9000E, VS6500RL e VS6000K, os melhores em poder de sucção, leveza e versatilidade. Já a linha de robôs contava com o modelo premium VR7200, que também se destaca pela potência e ainda oferece recursos avançados de conectividade e mapeamento dos ambientes.