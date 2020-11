Hapvida conquista três prêmios na 17ª edição do Marcas Que Eu Gosto

O Sistema Hapvida foi premiado na 17ª edição do prêmio Marcas Que Eu Gosto, realizado pela Folha de Pernambuco e o Instituto de Pesquisa de Pernambuco (Ipespe). Conquistou o 1º lugar na categoria Saúde, como hospital particular e plano de saúde, e 2º lugar na categoria Clínica de Raio X. A premiação virtual aconteceu nesta quinta-feira (12), nas plataformas virtuais da Folha de Pernambuco, e os troféus serão entregues nos dias seguintes.

Segundo a diretora de Comunicação e Marketing do Sistema Hapvida, Simone Varella, esses prêmios mostram o reconhecimento e a confiança da população com a rede, especialmente diante do cenário atípico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “Estamos muito felizes com todos esses prêmios, principalmente porque nos sentimos reconhecidos pelo nosso insistente trabalho para promover assistência de qualidade a todos os nossos clientes. Agradecemos a todos os pernambucanos pela confiança”, destaca.

O prêmio, popular em todo o estado de Pernambuco, reúne grandes nomes do cenário local e destaca o gosto pelas marcas mais marcantes da região.

Durante o evento on-line especialistas de diferentes segmentos conversaram sobre o momento das marcas e o que o pós-pandemia projeta em termos de necessidades e caminhos. O público em geral foi convidado para enviar perguntas anteriormente sobre esses temas e foram esclarecidas durante a transmissão.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6,5 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde e Medical, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida.Atua com mais de 35 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 43 hospitais, 191 clínicas médicas, 43 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.