Conheça o rosto da juventude do Avante

De tênis, camiseta e calças jeans, Fernanda Aryel se tornou uma das figuras mais presentes, atuantes e importantes da campanha de seu pai, o candidato à Prefeitura David Almeida (Avante). Carismática, e engajada com as redes sociais, ela é hoje o rosto da juventude do partido Avante, movimentando uma parcela importante dos eleitores.

A estudante de medicina não é a típica representante política: com apenas 26 anos de idade, ela entende que a política está envolvida em todos os setores da sociedade, dos mais simples ao mais complexos. “Tive sim muita influência do meu pai, mas com o tempo, percebi que a política está em tudo na minha vida. O que decido no dia da eleição vai influenciar nos serviços que são oferecidos para todos, nos recursos, na qualidade do atendimento, até no estado das ruas que nós andamos”, afirmou ela.

Nascida e criada no Morro da Liberdade, ela acompanhou todas as campanhas realizadas por David, desde a primeira candidatura a vereador até a disputa pelo cargo máximo do Amazonas, o de governador, em 2018. Na disputa pela prefeitura, ela garante estar ainda mais inserida no processo.

“Quando o papai disputou o governo eu cheguei a visitar um município sozinha para uma reunião e estive mobilizando os amazonenses ao lado dele, mas agora é muito mais intenso. Eu tenho sim ido às comunidades, realizado caminhadas e tendo contato direto com a população por acreditar, assim como meu pai e o Marcos Rotta, que são os manauaras que mais conhecem suas necessidades e eles precisam ser ouvidos”, explicou Aryel.

Para ela, é notável como a participação da juventude se tornou mais atuante na política nacional com o uso massivo da internet, seja pelas redes sociais ou por aplicativos de mensagens instantâneas. “A presença dos jovens não se restringe a debates em espaços virtuais, pelo contrário, ela tem invadido as ruas, em diferentes situações, como passeatas, manifestos, intervenções culturais etc”, disse.

Segundo Fernanda Aryel, uma parcela considerável da juventude busca se engajar politicamente, mesmo que não seja de uma maneira “institucionalizada”, sob a forma de filiação a alguma entidade. “Com a facilidade de acesso à informação pela internet hoje em dia, não existente nas gerações anteriores, os jovens têm procurado conhecer o contexto político e se posicionar diante do cenário vigente, mesmo que nem sempre de forma pública”.