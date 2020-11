Em live, David afirma que o povo vai assumir a Prefeitura de Manaus em 2021

A seis dias das eleições municipais, o candidato à prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (9), para conscientizar os eleitores manauaras sobre a responsabilidade do voto e pedir à população que não se abstenha do processo eleitoral. Apontado nas pesquisas como um dos nomes do segundo turno, o ex-governador pediu uma oportunidade para governar a capital pelos próximos quatro anos, ao lado das pessoas.

“Não sou aliado de nenhum cacique político e acredito que empresário governa para empresário. Quem é do povo vai governar para o povo. Eu conheço a realidade das comunidades e sei bem como é ter problema com transporte, quando o gás acaba de manhã na hora do café. Estou lutando contra todos os poderosos. Vim pedir uma oportunidade para resolver os teus (população) problemas”, comentou David.

O ex-governador falou sobre a independência de sua candidatura ao lado de Marcos Rotta, já tendo ele recusado alianças com grandes políticos do Estado. Ele aproveitou para alertar mais uma vez sobre a importância do voto. “Não quero resolver os meus problemas, mas os da cidade de Manaus. Em 2018 alertei sobre votar errado, e hoje o Estado do Amazonas paga um preço muito alto. Estou aqui mais uma vez para alertar aos eleitores não se confundirem mais uma vez”, alertou o candidato.

Ao lado de sua filha, Fernanda Aryel, David contou um pouco do início de sua vida política, quando trabalhou de motorista, inclusive em campanhas eleitorais em Manaus. “Entrei na vida pública por acaso. Há 24 anos participei de uma campanha para entregar santinho, dirigir carro e carregar garrafão de água, e hoje aqui estou, pedindo o voto das pessoas da capital para ser prefeito”, disse o ex-governador, frisando que a sua trajetória mostra que ele conhece a realidade da população manauara.

O candidato fez questão de reforçar o carinho que tem pelo bairro Morro da Liberdade, onde nasceu e foi criado, além de ter constituído sua família. De acordo com ele, sua mudança de endereço aconteceu apenas por questão de segurança. “Eu espero ser prefeito e, se os manauaras me elegerem, aqui será uma das minhas bases. Nasci aqui e tenho uma história muito forte com esse bairro”, afirmou David.