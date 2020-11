Corpo de Bombeiros do Amazonas faz entrega de equipamentos de emenda parlamentar

Na manhã desta segunda-feira (09), o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), participou da entrega de equipamentos de salvamento, destinados ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. Os cilindros de oxigênio, essenciais para as ações de salvamento realizados pela corporação, vão auxiliar no trabalho de atendimento de emergências em todo o estado.

De acordo com Comandante-Geral, Danízio Gonçalves, os equipamentos adquiridos vão dar um fôlego maior às ocorrências do dia a dia e na segurança da corporação. “Com esses equipamentos, nós vamos ter um suporte muito maior no combate e nas ocorrências que são muitas, sem ter a necessidade de a viatura voltar ao quartel. Agora, vamos poder proporcionar ao militar uma maior qualidade de trabalho com esses equipamentos que vão estar disponíveis pra eles nas ocorrências”, pontuou o Comandante.

Para o deputado Álvaro Campelo, a entrega da emenda é um reconhecimento da importância dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas. “Nós sabemos do papel e da importância que o Corpo de Bombeiros tem na sociedade, em especial num estado com dimensões continentais como o nosso e essa contribuição certamente vem para salvar vidas e melhorar o trabalho que esses guerreiros e essas guerreiras fazem diariamente em prol da nossa população”, afirmou Campelo.

Durante o evento, o parlamentar comprometeu-se, ainda, em destinar mais emendas para o próximo ano à corporação, com um valor superior.