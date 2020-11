Perspectiva: David vai disputar no segundo turno

A 11 dias do dia da votação das Eleições Municipais de 2020, o instituto Perspectiva liberou sua sétima pesquisa eleitoral. No estudo, o candidato a prefeito David Almeida (Avante) apresentou crescimento de 15 pontos percentuais para 15,3%, das intenções de voto, se consolidando no 2º turno no pleito deste ano. Amazonino Mendes caiu 5,5%, desde a segunda rodada da Perspectiva (publicada no dia 29 de setembro) e agora aparece com 27,2%.

Depois dos líderes, aparecem na disputa o candidato Ricardo Nicolau, com 12,5%, seguido de José Ricardo, que vem mantendo uma estabilidade entre 9,1% e 11,5%. Capitão Alberto Neto permanece na quinta posição, com 6,1%, seguido pelo Coronel Menezes que atingiu 5,5%, no sexto lugar, superando Alfredo Nascimento, que caiu para 4,0%, na sétima colocação.

O ranking segue com os candidatos Chico Preto (1,3%) e Romero Reis (1,1%). Abaixo de um dígito aparecem os candidatos Marcelo Amil (0,3%) e Gilberto Vasconcelos (0,1%). A pesquisa aponta que os indecisos somaram 5,6%, o que, por tradição, deverá continuar nesse patamar até o dia 14 de novembro. Brancos e nulos somaram 9,5%, que, dentro da margem de erro de 3,1%, deve se consolidar até o dia da eleição.

2º turno

A empresa ainda aponta empate técnico entre os candidatos do Avante e do Podemos no 2º turno. Em uma disputa entre os dois líderes, Amazonino aparece com 40,1% contra 39,8% de David Almeida.

De acordo com o instituto Perspectiva, considerando a margem de erro, o candidato do Podemos pode sofrer sua terceira derrota em pleitos de dois turnos, uma vez que Amazonino retoma o posto de mais rejeitado, com 25,2% (+2,5%), e Alfredo é o segundo, com 21,0% (-4,3%).

A pesquisa foi executada com recursos próprios da Perspectiva e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-08818/2020, com 1.000 entrevistas na cidade de Manaus, realizadas de 30 de outubro a 1º de novembro de 2020.