Geraldo Campelo acelera ritmo de campanha nos bairros

A poucos dias da eleição, o candidato a vereador pelo PV, Geraldo Campelo, intensificou suas atividades nos bairros da cidade. Além de panflatagens, caminhadas, reuniões, ele tem feito visitas diárias às pessoas que pedem sua presença, através do whatsapp 9987-3335.

“Em todos os lugares por onde eu passo, tenho sido recebido com carinho e respeito. Meus 30 anos dedicados à comunicação me tornou muito próximo e muito presente na vida dessas pessoas. Isso me deu uma visão diferenciada e real dos problemas que Manaus enfrenta”, afirmou o radialista, ao sair da casa do aposentado, Francisco dos Santos, 68 anos de idade, morador do bairro do Zumbi.

Recente reportagem do site A Repórter, colocando o nome de Geraldo como um dos possíveis eleitos no próximo dia 15 de novembro, deixou a equipe do candidato em festa. “Apesar do resultado extremamente animador, isso não muda em nada o ritmo do nosso trabalho. Vamos continuar firmes, como se eu tivesse apenas um voto”, afirmou.

Respeitando todas as recomendações dos órgãos de saúde, em razão da Covid-19, Campelo tem apostado no contato direto com a população de todas as zonas da capital amazonense, ouvindo demandas e apresentando suas propostas de atuação como vereador.