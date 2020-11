David e Marcos Rotta querem zerar fila de espera na rede municipal de saúde

O candidato à Prefeitura de Manaus pela coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante), propôs a criação do programa “Fila Zero”, na rede municipal de saúde e, assim como aconteceu quando ele foi governador em 2017, pretende acabar com as filas de espera para atender as pessoas que sofrem no aguardo para conseguir uma consulta médica ou um exame destinado a fundamentar o diagnóstico do seu caso.

David explicou que o programa emergencial vai ser lançado nos primeiros meses da sua gestão e tem por objetivo acabar com as filas de espera para os chamados atendimentos de baixa complexidade em saúde, que são a porta de entrada dos pacientes para o cuidado médico. Ele ressaltou que há uma grande necessidade de diagnósticos.

Segundo David, além de revitalizar a rede municipal de saúde e de cadastrar pelo menos 700 equipes da Saúde Básica, para proporcionar melhores serviços à população, a sua gestão ao lado de Marcos Rotta vai desenvolver medidas para dotar Manaus de um moderno Centro Municipal de Imagens e de um Hospital Dia, para realizar as chamadas cirurgias de baixa complexidade.

“Nós vamos dotar a rede municipal de saúde das condições necessárias para proporcionar diagnósticos rápidos e precisos aos usuários do sistema”, assegurou. David reafirmou que o seu compromisso é com as pessoas, a partir do desenvolvimento de ações destinadas a melhorar a qualidade de vida de todos, particularmente, dos mais necessitados.

David destacou, ainda, que dessa forma, a Prefeitura de Manaus poderá contribuir de forma efetiva para a redução dos gargalos de atendimentos hoje existentes nos níveis mais complexos e possibilitar um melhor atendimento aos casos mais urgentes e graves. “Muitas vezes, a falta de especialistas nos chamados atendimentos de baixa complexidade, para a correta interpretação e geração dos laudos dos exames, atrapalha a obtenção da eficiência na prestação do serviço”, argumenta o candidato da coligação Avante Manaus.

Mini hospitais

Além de revitalizar a rede municipal a gestão Davi Almeida vai construir pelo menos seis novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de nível 3, que vão funcionar como mini hospitais. Essas unidades serão equipadas para realizar tomografia computadorizada, que é um exame de imagens reconstruídas por meio do uso do computador, a partir da emissão de feixes de raio-X por um tubo, que gira em torno do paciente de forma contínua.

“Dessa forma nós vamos conseguir proporcionar diagnósticos com maior precisão para os pacientes e ajudar a reduzir a fila de espera por exames para o embasamento de muitos diagnósticos”, explica, destacando que essas novas UBS também vão contar com vários especialistas, preparados para realizar exames vários e pequenas intervenções nos pacientes.

Segundo David, essas novas UBS, devidamente preparadas e distribuídas em pontos estratégicos da cidade, vão funcionar como uma espécie de “hub” – concentrador e distribuidor -, e funcionarão dando todo o apoio, todo o suporte necessário às outras unidades que serão implantadas e revitalizadas para proporcionar melhores serviços à população na área da saúde.