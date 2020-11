Pesquisa Pontual aponta reeleição de Nathan Macena com folga em Careiro Castanho

Nova pesquisa eleitoral do Instituto Pontual no município do Careiro Castanho (a 86 quilômetros de Manaus) mostra que o atual prefeito, Nathan Macena (Republicanos), deve ser reeleito com 65,8% das intenções de voto. A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira, 3, com exclusividade pelo Portal O Poder.

Além de Macena, a prefeitura tem outros três candidatos majoritários, que tiveram desempenho bem abaixo do primeiro colocado.

Em segundo lugar aparece o candidato Neném do Igapó (DEM), com 10,8% dos votos; seguido de Janete Lobo (PSD), que substituiu o ex-candidato, Joel Lobo, com 10,5% e; por último, professor Jerrimar Castro (PDT), com 5,8%.

Os indecisos somaram 6,1% e os brancos e nulos, 1,0%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor é entrevistado sem que seja mostrado o disco de fotos, Nathan também aparece como favorito, com 58,2%; seguido de Janete Lobo, 8,7%; Neném do Igapó, com 6,3%; e professor Jerrimar, com 3,4%.

Os que não souberam responder foram 23,4%.

A pesquisa foi feita no município entre os dias 28 e 30 de outubro e ouviu 380 eleitores. Com margem de erro de 5% para mais ou menos, a sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-04592/2020.