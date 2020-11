Com cuidados, Levacar promove Feirão Black Friday de veículos no Estádio Carlos Zamith na Zona Leste

Seguindo o protocolo de prevenção contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras, álcool gel e distanciamento, a Levacar Locações e Eventos transformará o estacionamento do Estádio Carlos Zamith, em palco do Feirão Black Friday de veículos. O evento ocorrerá de 5 a 8 de novembro, das 9h às 20h (quinta à sábado) e das 9h às 13h (domingo) e contará com várias vantagens, como o pagamento da primeira parcela só para janeiro de 2021.

Com o mercado automotivo atingindo venda média de quase dez mil unidades por dia no país (carros e comerciais leves), só no mês de outubro, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), a Levacar espera aquecer o setor também em Manaus. Os dados apontam um avanço de 8,9% relativo ao mês de setembro.

“Os números da FENABRAVE são animadores e nós esperamos aquecer as vendas, aqui na cidade, com o Feirão Black Friday que ocorre somente uma vez ao ano. Reuniremos as melhores e maiores lojas de carros novos e seminovos. Modelos com ofertas imperdíveis como parcelas em até 60 vezes, entrada Flex, troca com troco, aprovação imediata e as melhores taxas do mercado, além da primeira parcela só para 2021. Mas é preciso consultar as condições de contratação junto ao Banco BV, que é o nosso parceiro”, adiantou o organizador do evento, Erick Belém.

Projeção nacional

Conforme entrevista ao automotivebusiness.com.br, o sócio diretor da Bright Consulting, Paulo Cardamone, os volumes registrados em setembro estão em linha com as projeções que a consultoria vem fazendo desde abril e colocam o mercado brasileiro no caminho de fechar o ano com cerca de 2 milhões de veículos leves emplacados, o que se refletirá em queda de 25% sobre 2019.

“O volume é bastante superior ao projetado pela Associação Nacional dos. Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que em maio calculava queda nas vendas de 40% este ano, para apenas 1,6 milhão de unidades”, disse o entrevistado.

Na avaliação de Cardamone, dois fatores sustentam a recuperação mais rápida do que a imaginada no pico da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, no fim de março e abril passados.

“Apenas metade do mercado brasileiro é de pessoas físicas (pessoas que compram no varejo das concessionárias). Isso é muito pouco em relação ao tamanho do Brasil e por isso mesmo é fácil de manter esse volume, sustentado pela população de alto poder aquisitivo, que segue com padrões elevados de consumo”, explica acrescentando que “a outra metade do mercado, de vendas diretas, que todos acreditavam que ia ter um forte recuo este ano, continua do mesmo tamanho”, completa.

Tendência

O especialista da Bright Consulting indica que as vendas de veículos estão sendo sustentadas por pessoas que não perderam ou perderam pouca renda na crise.

“O tíquete médio (valor médio) dos carros vendidos já aumentou 10% este ano. Os modelos mais procurados são SUVs e picapes, que não vendem mais por falta de produtos a entregar. Esta é uma tendência do mercado brasileiro que sustenta o crescimento das vendas e deverá continuar por mais anos à frente”, informou para a Automotive Business.

A Bright Consulting é uma empresa de consultoria estratégica que indica caminhos e estimula soluções sólidas para o setor público e privado.

*Fotos: divulgação/ilustrativas

Serviço

O que? Feirão Black Friday da Levacar

Onde? Estacionamento do Estádio Carlos Zamith – Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado – Zona Leste

Quando? 5 a 8 de novembro, das 9h às 20h (quinta à sábado) e das 9h às 13h (domingo)