David e Marcos Rotta fazem carreatas pelas ruas de Manaus

Defendendo a proposta de dois prefeitos para Manaus, o candidato a prefeito David Almeida (Avante) e o seu vice, Marcos Rotta (Democratas), realizaram carreatas simultâneas pelas ruas das zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus. Enquanto David levou a proposta de regularização fundiária de bairros e comunidades consolidadas, Rotta falou de investimentos urgentes em obras de mobilidade urbana para as ruas secundárias dos bairros da cidade.

A estratégia da dupla é alcançar o maior público possível, em todos os eventos, atuando sempre em duas frentes de trabalho na capital, aproveitando o potencial político de Rotta, único vice-prefeito com densidade eleitoral no pleito deste ano. As carreatas dos candidatos terminaram com um encontro entre eles na Ponta Negra.

Na carreata David, que começou na Compensa, ele propôs uma política habitacional que vai criar bairros populares planejados e regularizar, com títulos definitivos de terras, em bairros e ocupações consolidadas em Manaus, a fim de dar segurança às famílias e combater a indústria das invasões. Ele afirmou que, se vencer as eleições deste ano, vai construir pelos menos dois bairros populares planejados em parceria com a Caixa Econômica Federal.

“Nós vamos dar dignidade e segurança às pessoas. Queremos regularizar as ocupações já consolidadas em nossa cidade e levar infraestrutura a esses locais, para que as pessoas que moram nessas áreas tenham acesso a água, luz, saneamento básico, urbanização, escolas, serviço de saúde e segurança”, disse ele.

O ex-governador ainda revelou que vai trabalhar com as autoridades municipais e estaduais um projeto para a criação de um “pacto contra as invasões” de terrenos em Manaus e somar esforços com promoção de ações destinadas a proporcionar melhores condições de vida à população, particularmente dos bairros mais carentes.

Obras e mobilidade

Já Marcos Rotta, cuja carreata saiu do bairro São Geraldo, disse que o Plano de Governo da dupla prevê obras destinadas a melhorar a mobilidade urbana e citou como exemplo a recuperação das ruas secundárias dos bairros, alargamentos de pistas para aumentar o fluxo das principais vias e a construção de outros complexos viários.

“Além das obras de infraestrutura, eu o prefeito David vamos resolver muitos dos problemas hoje no trânsito de Manaus, com monitoramento e controle”, disse ele. Rotta revelou, ainda, que a Prefeitura vai implantar um moderno sistema de sinais inteligentes nas avenidas, a fim de assegurar uma melhoria efetiva ao trânsito. Além das intervenções no sistema viário, Rotta disse que ele e David vão fiscalizar de perto a renovação da frota de ônibus em Manaus, com meta de 20% por ano.