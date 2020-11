Samsung oferece até R$ 1.800,00 de bônus na compra de combos com ar-condicionado WindFree Plus

A Samsung criou uma campanha especial para você ter o clima perfeito e sem vento dentro de casa. São quatro opções de combo com diferentes versões do novo ar-condicionado WindFree Plus, que podem gerar um bônus de até R$ 1.800,00. A promoção é válida até 8 de novembro e o regulamento está disponível na loja online da Samsung.

“A tecnologia WindFree começa a se estabelecer entre os consumidores como a solução mais moderna, econômica e confortável na hora de escolher um ar-condicionado. A campanha é mais uma forma de mostrar que estamos ao lado das pessoas, tanto para criar produtos que contribuam com o seu bem-estar, quanto para oferecer condições especiais de compra”, destaca Thiago Dias, Gerente Sênior de Produtos da Divisão de Digital Appliances da Samsung Brasil.

Os novos WindFree Plus representam o que há de mais completo e atualizado no mercado de climatização. Eles possuem 23 mil microfuros para uma distribuição mais homogênea do ar, eliminando o vento direto¹ e seus efeitos incômodos. O modelo também entrega economia de 77%² de energia em comparação a modelos convencionais, graças ao compressor Digital Inverter Ultra, que controla o funcionamento do aparelho de maneira mais estável e evita a necessidade de ligar e desligar, fator que contribui para picos de consumo de energia.

A Samsung ainda oferece dez anos de garantia no compressor Digital Inverter Ultra e desenvolveu o WindFree Plus como um produto versátil, que pode aquecer ou refrescar os ambientes com a mesma eficiência. Além disso, há recursos que tornam a vida do usuário mais prática e cômoda, como o sistema de Inteligência Artificial capaz de analisar hábitos de uso do consumidor e, assim, se adaptar a rotinas de horário de funcionamento e nível de temperatura ao longo dos dias.

Também é possível controlar o Wind Free Plus pelo aplicativo SmartThings³. Mesmo longe de casa, o usuário pode ligar o aparelho para climatizar ambientes antecipadamente e programar momentos específicos para uso, desligamento ou variação de temperatura.

Os combos da promoção WindFree Plus estão disponíveis na loja online da Samsung ou em sites e lojas físicas de varejistas parceiros. Para receber o bônus, o consumidor deve selecionar normalmente os dois produtos desejados – seguindo as opções listadas abaixo – e verificar o desconto gerado na hora de finalizar a compra.

Confira as combinações possíveis na promoção WindFree Plus*:

1 – Na compra de um WindFree Plus 12.000 BTUs (R$ 3.599,00) e de um WindFree Plus 9.000 BTUs (R$ 3.199,00), o consumidor recebe R$ 1.200,00 de bônus** e paga R$ 5.599 no combo.

2 – Na compra de dois WindFree Plus 12.000 BTUs (R$ 3.599,00 cada), o consumidor recebe R$ 1.200,00 de bônus** e paga R$ 5.599 no combo.

3 – Na compra de um WindFree Plus 18.000 BTUs (R$ 4.799,00) e de um WindFree Plus 12.000 BTUs ((R$ 3.599,00), o consumidor recebe R$ 1.500,00 de bônus** e paga R$ 6.899 no combo.

4 – Na compra de um WindFree Plus 22.000 BTUs (R$ 6.099,00) e de um WindFree Plus 12.000 BTUs ((R$ 3.599,00), o consumidor recebe R$ 1.800,00 de bônus** e paga R$ 7.899 no combo.