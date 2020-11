HAPVIDA DISCUTE IST/AIDS NA SEMANA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO DA AMERICAN AIRLINES

A educação e a conscientização ainda são algumas das melhores formas de evitar a contaminação de algumas infecções. Por isso, o Sistema Hapvida foi convidado pela American Airlines no Brasil para participar, de maneira remota, da Semana de Prevenção de Aciedentes de Trabalho (SIPAT). Como tema, as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) foram explicadas e debatidas entre os participantes. O evento, ocorrido na última quinta-feira, dia 22, impactou cerca de 30 colaboradores dos departamentos de reservas, comercial, financeiro e legal da empresa em SP.

Para a ocasião, a Dra. Silvia Nunes Szente Fonseca, Diretora Regional de Infectologia dos Hospitais São Francisco, que faz parte do Sistema Hapvida, ministrou uma palestra sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis, alertando para a importância da prevenção no controle de algumas doenças. “Acreditamos muito na medicina preventiva na redução do impacto de determinadas enfermidades. O Hapvida tem projetos muito bem estruturados nesse sentido e oferece atendimento especializado por meio de equipe multidisciplinar, além de exames e acompanhamento no caso de doenças como essas”, explica a médica.

A discussão foi focada em sexo seguro, manifestações das IST, condutas na exposição desprotegida consentida e não consentida, principais IST (HIV, sífilis, gonorréia/clamídia, herpes simplex, HPV, hepatite B, e cuidados na gestação e amamentação. Cada item foi amplamente explorado, com perguntas e principais dúvidas, no sentido da prevenção, cuidados, diagnóstico e tratamento.