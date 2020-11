Chega a Manaus o teste PCR express para Covid-19

A pandemia do novo coronavírus completa sete meses. Para os pacientes que buscam mais rapidez no diagnóstico da doença, o Sabin Medicina Diagnóstica acaba de disponibilizar em Manaus o PCR Express. O novo teste molecular express é uma variação da PCR convencional. Ao utilizar uma técnica inovadora, o teste permite amplificação isotérmica de região específica do SARS-CoV-2, apresentando alta especificidade, sensibilidade, rapidez e custo reduzido para a detecção do patógeno da Covid-19.

Diferente dos testes rápidos de sorologia, que identificam se o organismo produziu anticorpos do coronavírus, o PCR Express detecta o RNA do vírus, portanto identifica infecção ativa e o resultado fica pronto em apenas duas horas. A análise é simples e não requer preparação especial para o cliente. A coleta é como na PCR convencional e consiste na inserção de um swab nasal nas narinas do paciente para coleta da secreção de nasofaringe.

Com a amplificação de regiões específicas do RNA do vírus, as amostras são processadas em uma única temperatura, em tempo menor e os resultados são analisados por pessoal especializado, trazendo ao paciente resultados com segurança e eficiência. Para realizar o exame não é necessário pedido médico.

Para a coordenadora técnica do Sabin em Manaus, Mayara Alves, o novo exame é uma alternativa de diagnóstico mais rápido para pacientes que suspeitam estar com a doença. “O teste molecular express para SARS-CoV-2 com amplificação isotérmica é útil para casos em que o paciente precise viajar ou até mesmo para o retorno às aulas e ao trabalho. Ele possibilita resultados seguros, contribuindo para agilizar a atenção clínica ao paciente caso seja necessário”.

O novo teste está disponível em Manaus na unidade do Parque Dez (Rua do Comércio II). Os resultados ficam prontos em duas horas. Não há cobertura por convênios, pois é um exame Point of Care, que não possui cobertura obrigatória estabelecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS).