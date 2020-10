Ibope: David vence Amazonino no segundo turno da corrida pela Prefeitura de Manaus

A 17 dias das eleições municipais deste ano, o candidato à Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), ultrapassou pela primeira vez o candidato Amazonino Mendes (Podemos), na corrida eleitoral, em simulação do segundo turno. A pesquisa do Ibope, divulgada nesta quinta-feira (29), pela Rede Amazônica, apontou David com 41%, contra 38% de Amazonino.

A TV Amazonas divulgou na quarta-feira (28) apenas o cenário de primeiro turno, em que Amazonino caiu de 25% para 24% e David cresceu de 13% para 16%. Pela margem de erro para mais ou para menos, Amazonino e David estão empatados tecnicamente, com 20 pontos percentuais, segundo o estudo do Ibope.

Ao todo, o Ibope fez seis cenários de segundo turno e em todos os confrontos em que David foi colocado ele venceu os adversários. No primeiro David aparece com 41% contra Amazonino, com 38%; no segundo David registrou 39% contra 35% de Ricardo Nicolau; e no terceiro cenário o candidato do Avante registrou 42%, contra 31% de José Ricardo do PT.

Entre todos os adversários colocados nos cenários de segundo turno, David é o único com condições matemáticas de vencer Amazonino Mendes, que registrou 41% contra 40% de Ricardo Nicolau, e 45% contra 35% de José Ricardo.

A pesquisa do Ibope encomendada pela Rede Amazônica ouviu 504 eleitores de Manaus, entre os dias 26 e 28 de outubro. Ela está registrada na Justiça Eleitoral sob o número AM 2161/2020. Com a margem de erro de 4% para mais ou para menos, o nível de confiança utilizado é de 95%.

Rejeição eleitoral

De acordo com o novo levantamento do Ibope, Amazonino segue como um dos líderes do indicador de rejeição do eleitorado de Manaus. Com 34% de eleitores que não “nunca” votariam nele, Amazonino perde apenas para Alfredo Nascimento, que aparece no estudo com 36% de rejeição. O candidato José Ricardo aparece em terceiro colocado, com 24%, seguido de Alberto Neto e Chico Preto, com 20%.