David e Marcos Rotta vão revisar plano de cargos e carreira do servidor municipal

O candidato à Prefeitura de Manaus pela coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante), afirmou que a sua gestão, caso vença as eleições deste ano, vai valorizar e qualificar os servidores públicos. Na passagem do Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, David firmou compromisso com a proposta de reestruturar e revisar os Planos de Cargos, Carreiras, Remunerações e Salários (PCCR) dos servidores municipais de Manaus.

David também fez questão de destacar que, além de valorizar as carreiras do serviço público, a gestão David e Marcos Rotta vai, a partir de janeiro de 2021, implementar ações destinadas a resgatar a relevância do servidor municipal. “Os servidores públicos têm importante papel no processo de organização da cidade”, disse David. Ele lembrou que na sua passagem pelo Governo do Amazonas, em 2017, concedeu um abono histórico aos professores e autorizou o maior número de promoções da polícia.

Segundo o candidato a prefeito, dentre as metas estratégicas que vão ser colocadas em prática para agilizar esse processo de valorização dos servidores municipais, pode-se destacar a organização, de forma democrática e participativa, de 100% das carreiras municipais, com fundamentos na meritocracia e implantação em todos os órgãos do município do programa de saúde ocupacional e segurança do servidor público.

Segundo ele, além de trabalhar pela valorização do serviço público, a nova gestão vai estimular a capacidade de inovação da máquina municipal, melhorar a produtividade da gestão pública e aprimorar a qualidade dos serviços públicos e do gasto público. “O Poder público é feito de pessoas, de profissionais e de processos que podem ganhar agilidade pela boa prestação do serviço público para a população em todas as áreas de responsabilidade do município”, observou David.

Dentre as diretrizes que vão nortear as ações do governo, David destaca a que diz respeito ao cultivo de um ambiente de gestão pública propício à inovação, à valorização do servidor público, à formação e retenção de talentos, ao trabalho em equipe e à produtividade, de elevado espírito público e comprometimento com a missão institucional da Prefeitura de Manaus, bem como garantir que os avanços administrativos sejam orientados às entregas e resultados almejados pela sociedade.

Propostas

Segundo David, entre as ações a serem colocadas em prática, está o Proservidor, que é um programa de gestão que vai atuar no desenvolvimento da melhoria contínua da gestão das pessoas, que prevê a implantação do Sistema de Meritocracia e Valorização do Servidor Público, bem como a formação de lideranças, capacitação permanente, treinamento para o pleno desenvolvimento das habilidades e avaliação de desempenho e produtividade.

“Nós vamos realizar o mapeamento e redesenho de processos, bem como unificar modelos em toda a administração”, revela David. Ele destacou, também, a implantação de um Sistema Informatizado de Apoio à Gestão de Recursos Humanos aplicável a todos os órgãos.

Além de reestruturar e revisar, com participação ativa dos servidores, as diversas carreiras públicas municipais, implantando novos Planos de Cargos, Carreiras, Remunerações e Salários ( PCCR), também vai ser feita a avaliação das necessidades de novos provimentos mediante concurso público.

Ao destacar o respeito da nova gestão com os servidores municipais, David Almeida revelou que vai implantar, também, o programa municipal de preparação do servidor para a aposentadoria e ressaltou que a nova gestão vai institucionalizar mecanismos de estímulo à capacitação, aprendizagem, meritocracia, inovação e ganhos de produtividade.

Nessa linha, a Prefeitura de Manaus vai definir um programa permanente de treinamento e capacitação e vai firmar cooperação técnica com instituições como a UEA, a UFAM, a ECP-TCE/AM.

Outra meta é a criação do Curso de Formação de Gestores Públicos e Novas Lideranças Municipais, além do estabelecimento da Política de Capacitação de Pessoal baseada em trilhas de capacitação por área de atuação e mapeamento de competências.