Últimos dia para participar do concurso “O Quilo é Nosso” da Abrasel

A 4ª edição do concurso “O Quilo é Nosso” começou deste o dia 20 de outubro e vai até dia 30 deste mês, a realização é da Abrasel e este ano o evento tem um objetivo mais significativo valorizar o segmento na retomada das atividades e mostrar como os restaurantes estão preparados para atender de forma segura neste modelo de serviço, originalmente brasileiro.

Para o presidente da Abrasel no Amazonas, Fábio Cunha, “Este é um concurso que já trouxe para Manaus, dois títulos e estamos com grandes restaurantes nos representando e todos estão com os cuidados exigidos pelas normas sanitárias. Todo tipo de incentivo para ganharmos cada vez mais força na interação da alimentação fora do lar com seus públicos, é válido” salienta Cunha.

Nas duas primeiras edições passada Manaus ficou em primeiro lugar do Brasil e neste ano estão participando seis restaurantes em busca de mais um título para a nossa terrinha. São eles:

• Biliskão Food – com o prato “Filé de Pirarucu com caviar amazônico” – localizado na rua Vinícius de Souza Lima, 495, Parque Dez de Novembro;

• Boteco Dedé – com o prato “Bacalhau de Boteco” – localizado na Av. Djalma Batista, Nossa Sra. das Graças, no Amazonas Shopping;

• Estória de Pescador – com o prato “Pirarucu à Milanesa de castanha” – localizado na rua José de Arimatéia, 1, Adrianópolis;

• LanGrill – com o prato “Medalhão de Pirarucu recheado” – localizado no Shopping Millenium, Praça de Alimentação do Shopping Millennium, Av. Djalma Batista, 1661;

• Sandra Restaurante – com o prato “Aruanã a moda da Sandra” – localizado no Cecomiz, av. Rodrigo Otávio, 1400, Crespo;

• Cabloco Culinária Amazônico – com o prato “Ventrecha de Pirarucu” – localizado na Av. Santos Dumont, 2220 – Tarumã.

Nesta primeira etapa do concurso o público participa com votação popular e é só entrar no site www.oquiloenosso.com.br , e fazer um pequeno cadastro e votar no seu restaurante preferido, para representar Manaus-Am, na disputa do título estadual.

Os vencedores do concurso ganham prêmios como divulgação nos canais de comunicação da Abrasel e da Prazeres da Mesa, certificados e placas de vencedor, ingressos para o Congresso da Abrasel. Acompanhe também as novidades no Instagram no evento @oquiloenosso