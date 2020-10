Samsung lança nova versão do Flip, tela interativa voltada para a educação

Modelo WM85R tem 85” e pode auxiliar professores na apresentação de conteúdos mais lúdicos e no engajamento dos alunos em sala de aula

A Samsung apresenta ao mercado brasileiro a nova versão do Samsung Flip, uma tela digital criada para atender às demandas da educação moderna. Com 85” e resolução UHD, o modelo WM85R é uma solução inovadora para gerar maior integração entre professores e alunos e oferecer uma experiência mais interativa e completa na aprendizagem em sala de aula.

“Vivemos uma era de acelerada transformação digital e isso também se reflete na educação. Professores buscam novas formas, que consigam melhorar aprendizagem e aumentar interatividade seja presencial ou remotamente. E as telas interativas aparecem como solução eficiente como uma tendência de mercado para os próximos anos. A digitalização dos ambientes escolares é necessária”, aponta Kaue Melo, Diretor da Divisão de B2B e monitores da Samsung Brasil.

O novo Samsung Flip entrega navegação ainda mais fluida e intuitiva para os professores, que podem sincronizar a tela com conteúdos de outras fontes através das múltiplas conexões – USB/HDMI/DP/NFC – para fazer anotações e apontamentos ou criar conteúdos originais a partir de modelos pré-definidos que estão disponíveis na memória do WM85R.

No caso de anotações feitas sobre um material pronto ou de outra fonte, é possível salvar as telas editadas para compartilhar com os alunos, sem perder a versão original dos arquivos. Esses apontamentos podem ser feitos nos modos caneta ou pincel e o Samsung Flip reconhece até dez escritas simultâneas, permitindo que os professores trabalhem lado a lado com os alunos e promovam atividades em grupo mais divertidas.

O novo Samsung Flip ainda permite navegação na internet – também com possibilidade de fazer edições na tela – e oferece um sistema especial de segurança e administração remota para auxiliar os professores.

A Samsung comercializa o novo Flip, suas versões anteriores e outros produtos da divisão de B2B com distribuidores especializados listados no site https://www.samsung.com.br/displaysolutions/distribuidores.