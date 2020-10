’Informar para salvar’ reuniu centenas de participantes em ambiente virtual e contou com depoimentos de luta e superação do câncer

O workshop virtual ‘Informar para salvar’, realizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas, reuniu 218 pessoas, nos dias 20 e 21 deste mês, para tratar de temas relacionados ao voluntariado e ao câncer, como rastreio, fatores de risco e diagnóstico precoce. Esteve em destaque a pauta ‘câncer de mama’, que neste mês é tema do Movimento Mundial Outubro Rosa. O evento contou com o apoio da empresa farmacêutica Roche do Brasil.

A presidente da Rede Feminina no Amazonas, Tammy Cavalcante, explicou que durante a atividade, os participantes foram surpreendidos com depoimentos emocionantes de superação e enfrentamento do câncer de pessoas que venceram essa batalha. Os vídeos foram gravados nos corredores de hospitais oncológicos, com o objetivo de levar esperança a quem foi acometido pela doença.

Participaram do workshop voluntários de vários estados brasileiros, como São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Piauí, Bahia e principalmente do Amazonas. A ação buscou conscientizar os envolvidos sobre a prevenção dos mais diversos tipos de câncer, dando dicas como: evitar o tabagismo, o alcoolismo, alimentos industrializados, praticar regularmente exercícios físicos, ter uma alimentação saudável e rica em vegetais e fazer os exames periódicos, indicados por faixa-etária.

No caso do câncer de mama, o ideal é a mamografia anual a partir dos 40 anos. E antes disso, a ultrassonografia das mamas, que pode identificar eventuais alterações em tecidos mais densos, conforme alertam especialistas em mastologia.

A atividade também visou atrair mais voluntários à causa câncer, que no Amazonas conta com uma rede estruturada que envolve, além da Rede Feminina, a Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), o Centro de Integração Amigas da Mama (Ciam), entre outras ONGs de renome.

“Criar agentes multiplicadores da informação é importante, principalmente em tempos de pandemia, onde as pessoas passam um grande período em casa e utilizam a internet, um meio eficaz de contato e transmissão de dados relevantes”, frisou Tammy Cavalcante.

Com duração de cinco horas, o Informar para Salvar foi dividido da seguinte forma: no primeiro dia, as temáticas relativas à patologia câncer foram mais aprofundadas pelos palestrantes. No segundo, o voluntariado predominou, com foco na empatia e na solidariedade. Tanto homens, quanto mulheres, participaram da iniciativa.

Sobre a ONG e o projeto

A Rede Feminina Amazonas foi fundada em 1978, em Manaus, e hoje, atua em parceria com a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), uma unidade de referência em cancerologia na região. “Trabalhamos o reforço à Política de Humanização, com base em diretrizes nacionais, e reforçamos a solidariedade com atividades de acolhimento no dia-a-dia e em datas pontuais, tudo através da iniciativa das nossas voluntárias. É um trabalho que leva carinho e esperança a milhares de pacientes que lutam contra o câncer, todos os anos”, frisou Tammy.

A ONG também participa de campanhas como o Outubro Rosa, que busca alertar a população feminina sobre a importância do rastreio e diagnóstico precoce do câncer de mama, o de maior incidência entre mulheres no mundo e também o que mais mata.

O workshop ‘Informar para salvar’ foi inscrito em fevereiro pela ONG, através do edital Chamada ROCHE 2020, que visava fomentar esse tipo de iniciativa. Atualmente, o Amazonas tem alta incidência de vários tipos de câncer, entre eles, o de mama e o de colo uterino, o que acende o alerta para a importância de levar informações de qualidade à sociedade.