GERALDO CAMPELO É RECEBIDO COM CONFIANÇA PELA POPULAÇÃO NAS RUAS

Na caminhada realizada na Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus, na última sexta-feira, (21), mais uma vez, ele ouviu as demandas dos moradores, que reclamaram do abandono do Poder Público no bairro.

A dona de casa, Raimunda Nogueira, foi uma das pessoas que relatou ao candidato sua tristeza e decepção com a situação. “Estamos esquecido há vários anos, sem que ninguém ouça a gente. Mesmo antes da campanha, o Geraldo já estava por aqui, lutando pela comunidade através dos seus programas” disse.

De acordo com o candidato do PV, essa presença constante nas comunidades é a prova do compromisso com a população.

“Essa proximidade sempre foi uma das minhas marcas, muito antes das eleições, pois sempre meus programas falaram direto para esse povo. Poder retornar agora e falar com eles, olho no olho, e ter o respeito deles, me dá a certeza de que eu estou no caminho certo”, afirmou.

Uma das propostas que mais tem chamado a atenção, é a de ser a voz das Pessoas com Deficiência (PcD) na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

“A capital do Amazonas possui, atualmente, mais de 350.000 pessoas com alguma deficiência, sendo 27.176 deficientes visuais que precisam de mais apoio e reconhecimento de direitos devidamente assegurados na Lei Nº 13.146/156, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão”, explicou.