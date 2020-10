Candidato a vereador divulga propostas desafiadores e conquista os eleitores de Manaus

As eleições municipais de aproximam, e chegando na reta final, o candidato a vereador Junior Brasil apresenta as propostas mais desafiadoras para ajudar a colocar Manaus em ordem. Morador de um dos bairros mais tradicionais de Manaus, o candidato viveu na pele as necessidades da população e selecionou o que é prioridade para a sociedade.

Júnior destaca, primeiramente a importância de um vereador e seu papel na sociedade. “Ao Vereador cabe legislar, fiscalizar e mobilizar a população em busca de soluções para os problemas do dia-a-dia. Eu pretendo exercer bem a fiscalização dos gastos e investimentos municipais, sem descuidar de olhar para as pessoas. Política é cuidar de gente e vamos fazer isso, olhar pra nossa gente, estar presente”, explica.

Com um olhar mais crítico, o abandono da cidade é algo presente nas caminhadas do candidato. Ele afirma que Manaus precisa se tornar uma cidade de ponta, através da inclusão.

“Vou buscar oportunidades de emprego e renda, usar tecnologia para diminuir a distância entre Prefeitura e cidadãos. Precisamos oferecer o básico com qualidade: educação, saúde, transporte digno e saneamento. Vamos zelar para que cada centavo do povo seja bem aplicado, isso vai fazer diferença!”, disse.

Dentre as várias necessidades da capital, está a segurança. E a visão de Junior sobre a situação é diferente, é sobre a ótica de um policial federal. O gargalo é o que impõe medo e assusta a sociedade. Como agente de segurança, o candidato não impõe a missão de cuidar somente ao Estado, o município também tem suas obrigações. “Segurança é dever de todos e o município pode iluminar as ruas e becos, eliminar lixeiras viciadas e terrenos baldios, garantir segurança dentro dos transportes coletivos, aumentar o efetivo da guarda municipal e treiná-la, assim teremos mais segurança em áreas públicas como parques, praças, campos e locais de práticas desportivas.

Em 2021 o orçamento para a cidade de Manaus é de 5,6 bilhões. Como vereador, a missão é fiscalizar. Mas como saber que não está sendo utilizado de forma errada? Junior Brasil responde a pergunta com a tranquilidade de quem atua na área de contabilidade e investigação.

“Essa é minha especialidade, então posso falar com tranquilidade. Usando tecnologias disponíveis, transparência e, principalmente, controle social. Ao longo de quase vinte anos ajudei a desvendar fraudes e crimes complexos de corrupção. Então garanto que o dinheiro do povo manauara estará sendo bem vigiado durante nosso mandato. Comigo na Câmara, ninguém vai meter a mão no dinheiro do nosso povo!!”, afirma o candidato.

Junior Brasil é policial federal há quase 20 anos, atuando em grandes operações de combate a corrupção. O intuito na Câmara Municipal de Manaus (CMM) é desenvolver um mandato transparente e participativo, utilizando a tecnologia para prestar contas com o cidadão. “Quero também priorizar o bom uso do dinheiro público e para isso abrirei mão do meu salário de Vereador e irei direciona-lo para projetos sociais dentro da nossa cidade. Isso é fazer diferente!”, finalizou.