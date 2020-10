Após pedido da Dra. Mayara, Governo anuncia Policlínica Gilberto Mestrinho para atender pacientes do interior

Após a solicitação da deputada, Dra. Mayara Pinheiro (Progressistas), para implantação de uma Policlínica de Atenção a Pessoa do Interior, o Governo do Amazonas anunciou que a Policlínica Gilberto Mestrinho, área central, será unidade referência para pacientes vindos de municípios do interior do Estado. A mudança começa a vigorar em novembro.

De acordo com Mayara, a marcação de exames e consultas entram na fila do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) inviabilizando um planejamento de custos com a estadia em Manaus, por não haver uma data precisa para o atendimento.

“As policlínicas na capital são reconhecidamente um sistema exitoso da saúde no nosso Estado, e a ampliação deste direito a nossa população interiorana para consultas, exames e tratamento em Manaus é uma forma prática de atenuar um dos problemas corriqueiros em nossa forma de atender aos pacientes dos municípios mais distantes da capital”, defendeu.

A partir do próximo dia 26 de novembro, a Policlínica Gilberto Mestrinho será a unidade referência para atender a população do interior, por meio do Sisreg, que terá acesso a, pelo menos, 19 especialidades. Caso o paciente conclua todo o atendimento na própria policlínica, ele já retornará ao seu município.

Caso haja necessidade de uma especialidade que não está nos serviços oferecidos pela policlínica, o paciente será encaminhado à unidade especializada na rede de Saúde de Manaus, com marcação feita pela Central Única de Regulação e Agendamentos (Cura), conforme explicou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). O trabalho será feito em parceria com os profissionais de saúde aprovados no concurso de 2009, do Corpo de bombeiros, que atuarão no atendimento das especialidades oferecidas.

A mudança atende os critérios solicitados pela parlamentar como a unidade de saúde referência ser, preferencialmente, localizada no Centro de Manaus próximo ao porto, onde chegam a maioria dos pacientes do interior. Além da redução do tempo de estadia dos usuários na capital, centralizando todos os serviços (consultas, exames e encaminhamentos) em uma única unidade, como deve ocorrer na policlínica Gilberto Mestrinho.