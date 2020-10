Site indica Chico Preto como candidato conservador a Prefeito de Manaus

O candidato a prefeito de Manaus Chico Preto (Democracia Cristã) foi indicado pelo site Eleja Bem (https://elejabem.com.br) como o único postulante conservador ao cargo. A página de nível nacional orienta eleitores com esse víeis ideológico as melhores opções de voto Brasil a fora. O correligionário de Chico Preto e candidato a vereador Thiago Botelho, também figura nessa lista.

Os critérios adotados para a indicação foram: não estar em partido do Centrão ou de Esquerda; ter negado dinheiro do Fundo Eleitoral e defender os valores do conservadorismo.

“Adotando critérios simples e claros, queremos ajudar você a escolher bem seu candidato, seja vereador, senador ou qualquer outro cargo. Nossa missão é apoiar, informar, orientar, questionar e promover engajamento do eleitor para eleger bem”, diz a descrição do site.

Desde antes das eleições de 2018, Chico Preto passou a adotar um discurso conservador, defendendo valores cristãos e de família e o livre mercado. Recentemente, o candidato e atual vereador de Manaus, decidiu deixar o PMN, do qual era presidente estadual, após a executiva nacional do partido decidir ser oposição ao governo de Jair Bolsonaro.