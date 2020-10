Site indica Thiago Botelho como único candidato conservador a vereador de Manaus

O site Eleja Bem (https://elejabem.com.br) – que orienta eleitores conservadores Brasil a fora a votarem em candidatos alinhados com essa ideologia – elegeu Thiago Botelho (Democracia Cristã) como a melhor opção de voto para vereador em Manaus.

Os critérios adotados para a indicação foram: não estar em partido do Centrão ou de Esquerda; ter negado dinheiro do Fundo Eleitoral e defender os valores do conservadorismo.

“Adotando critérios simples e claros, queremos ajudar você a escolher bem seu candidato, seja vereador, senador ou qualquer outro cargo. Nossa missão é apoiar, informar, orientar, questionar e promover engajamento do eleitor para eleger bem”, diz a descrição do site.