Candidato sai às ruas para enaltecer que não usa dinheiro público na campanha

“Essa campanha usa R$ 0,00 de dinheiro público”. Com uma placa com essa frase, o candidato a vereador de Manaus Thiago Botelho (Democracia Cristã), tem feito diariamente panfletagem nos sinais e vias de grande movimentação na cidade. Segundo ele, essa foi uma orientação dada pelo presidente Jair Bolsonaro, que em evento no mês de janeiro clamou que os eleitores não votem em quem usa dinheiro do Fundo Eleitoral.

“Mesmo antes da pandemia, o presidente Bolsonaro fez um apelo para que os eleitores não votassem em quem utiliza o Fundão. No pós-pandemia isso ficou ainda mais forte. É um absurdo que no meio de uma pandemia, R$ 2 bilhões de dinheiro público seja investido para fazer campanha. Sou contra que o dinheiro do pagador de impostos sirva para isso”, afirmou.

Thiago Botelho disse ainda que muitos candidatos que se ancoram na imagem do presidente não tomaram a mesma decisão.

“É muito fácil dizer que é apoiador do presidente, que é de direita, que é conservador. Na hora de mostrar que tem compromisso com o dinheiro público muitos deram as costas para a orientação do presidente Bolsonaro. Isso prova que são surfistas de uma onda, assim como foram Joice Hasselmann, Alexandre Frota e vários outros”, falou.

Perfil

Thiago Botelho tem 33 anos e jornalista de formação. É aluno do Curso Online de Filosofia (COF), ministrado por Olavo de Carvalho.

Foi editor-chefe do Jornal Em Tempo, coordenador de jornalismo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), além de assessor parlamentar do vereador e candidato a prefeito Chico Preto.