PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE AGLOMERAÇÃO POLÍTICA EM COARI É VISTA COMO UM ATO DE IRRESPONSABILIDADE

Em meio ao crescimento de internações por COVID-19 a população de Coari entende que o pedido de liberação para aglomeração política feita por um candidato à prefeito é um ato de irresponsabilidade e falta de respeito com a saúde do povo.

O pedido da volta de aglomeração foi feita pela coligação Ficha Limpa para Coari que entrou na justiça para derrubar uma portaria da justiça eleitoral em Coari que proibia a realização de caminhadas, comícios, bandeiradas ou reuniões que geram aglomeração.

O boletim oficial da Covid-19 em Coari traz a informação que óbitos pela doença voltaram a ocorrer e as internações aumentaram. São 107 óbitos, 10 pessoas internadas e um total de 7.174. Brigar pela volta das aglomerações políticas em meio a esses casos em Coari é menosprezar a importância da saúde do povo.