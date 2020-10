HAPVIDA ANUNCIA NOVA VP DE GENTE, GESTÃO DE PESSOAS E DIVERSIDADE

Alinhado com propósito de cuidar das equipes para que elas cuidem com excelência também dos clientes, o Sistema Hapvida acaba de anunciar a chegada de Majo Campos, no cargo de vice-presidente da área de Gente, Gestão de Pessoas e Diversidade, primeira mulher a se reportar ao CEO da companhia, fortalecendo a liderança feminina. Este é mais um passo da companhia para ter uma área de gente e gestão cada vez mais estratégica, além de trazer a diversidade como diferencial competitivo. No que se refere às aplicações, a empresa já investiu, além das aquisições de empresas, R$ 167 milhões somente no primeiro semestre, incluindo infraestrutura e novos hospitais que devem ser inaugurados até 2021.

Recém-chegada no Sistema Hapvida, Majo Campos possui mais de 30 anos de experiência com passagem por grandes empresas como ABRH-Brasil, Atento, ABN AMRO Real e BCN – Banco de Crédito Nacional. No Sistema Hapvida, presencia um período de crescimento e evolução da companhia que busca uma gestão eficiente, acolhedora e afetiva. “O Hapvida transmite uma ideia clara de que seres humanos são mais do que recursos. Nesse sentido, entro com o desafio de levar os principais aspectos dessa governança tanto no dia a dia dos nossos colaboradores quanto como representante da área de saúde, tão importante para os brasileiros”, explica a vice-presidente.

A executiva é graduada em Psicologia, pós-graduada em RH Faap, curso na GVPEC na GV e especializada na condução de Grupos, Diagnósticos Empresariais, com vários cursos na área no Brasil e exterior. Além de vários projetos de Diversidade, pretende aplicar no novo cargo a sua experiência para transformar o Hapvida em uma empresa cada vez mais forte e inovadora através das pessoas. Forte experiência em jornada dos colaboradores (employee experience) e employer branding, assim como projetos de diversidade, Majo apresenta ainda, experiência em projetos de change management, em projetos de cultura organizacional na condução de três grandes projetos: Banco Real com Banco ABN Amro, Banco Real com Banco Sudameris e projeto de cultura global para a Atento.