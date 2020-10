David quer moradia digna para população

O candidato à Prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) revelou, na tarde desta quinta-feira (22), durante entrevista a uma emissora de TV local, que pretende criar um bairro modelo para atender famílias de baixa renda, no Tarumã, Zona Oeste. O candidato da coligação Avante Manaus disse que pretende regularizar ocupações consolidadas e combater invasões com programa habitacional em áreas regularizadas.

Segundo ele, sua gestão ao lado de Marcos Rotta (Democratas) vai implantar o programa “Casa para todos”, que prevê a construção de novos conjuntos habitacionais, com cerca de 3 mil casas populares, além da oferta de 4 mil lotes pequenos e urbanizados. Segundo ele, o projeto prevê a criação de um Núcleo de Apoio Técnico à Moradia, que será responsável por orientar o cadastramento das famílias nos programas habitacionais.



“Esse núcleo também vai monitorar a carteira de projetos habitacionais de Manaus e a liberação dos recursos pelo governo federal, bem como acompanhar o cronograma de execução dos projetos habitacionais para às famílias de baixa renda em Manaus. O poder público municipal precisa fortalecer os programas de moradias para erradicar o déficit habitacional da nossa cidade e acabar com as invasões”, comentou.

Prefeito presente

O ex-governador fez questões de destacar que vai ser um prefeito presente, que vai ouvir a população, discutir as melhores soluções para os problemas apontados e vai cuidar das pessoas, facilitando o acesso à rede municipal de saúde, com a ampliação das equipes de saúde básica; à educação, com a abertura de 7 mil novas vagas de creches; e dará mais segurança para todos, com o fortalecimento da Guarda Municipal.

“Não há como administrar a capital de casa, como se fosse um drone. O prefeito precisa estar nas ruas, escutando as pessoas. Eu e Marcos Rotta sabemos muito bem disso e estamos dispostos a brigar pela nossa cidade, com gestão e eficiência com a coisa pública”, afirmou.



Segurança

Consciente da necessidade de somar esforços com o Estado para aumentar a segurança na cidade, a gestão David vai criar uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, reforçar o efetivo da Guarda Municipal e dotá-lo de equipamento necessário para a realização do seu trabalho. “Com a Guarda Municipal armada e bem treinada, ela poderá tomar conta de logradouros públicos, escolas, ônibus e, assim, o efetivo da Polícia Militar poderá ter dedicação exclusiva para o trabalho ostensivo contra a criminalidade”, explicou.

David revelou, ainda, que vai realizar convênio com o Estado para “comprar as folgas dos policiais militares, para que eles possam reforçar o policiamento ostensivo nas zonas Leste e Norte de Manaus, onde é alta a demanda por mais segurança.