Hapvida doa camas para beneficiários da Casa Mamãe Margarida

O Sistema Hapvida realizou a doação de várias camas de ferro, na última quarta-feira (15) para a instituição Casa Mamãe Margarida, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e com vínculos familiares rompidos em Manaus.

De acordo com a atual diretora da Casa da Mamãe Margarida, Liliana Maria Daou Lindoso, as doações chegaram em um momento ideal, visto que ela beneficiará várias crianças e idosos que são atendidas pela instituição. “Nós fomos pegar essa doação com muita alegria, as pessoas que foram beneficiadas, estão sendo as nossas irmãs idosas que são atendidas pela nossa Casa. Todas ficaram muito felizes, a outra parte das camas ficaram para as outras crianças que também são atendidas aqui”, diz ela.

Sistema Hapvida preparado

O Sistema Hapvida, por contar com um sistema verticalizado e integrado de rede própria, consegue trabalhar com previsibilidade e planejamento, em relação às necessidades de suas unidades, nas cinco regiões do Brasil.

Durante a pandemia da covid-19, a gestão verticalizada e o acompanhamento diário tornaram-se balizadores de ações, que vêm garantindo a atuação inteligente e assertiva da empresa.

Uma das ações foi a aquisição de insumos necessários para o tratamento dos pacientes, como camas de ferro e box. Caso precisasse ampliar sua estrutura de atendimento, o Sistema Hapvida já contava com as camas, em estoque. Após a redução de casos em alguns estados, a companhia optou por fazer a doações das camas novas, que não foram necessárias em sua rede própria de atendimento.

“Apesar de um contexto desafiador da pandemia, que ainda enfrentamos, ações solidárias surgiram em todo o mundo. No Sistema Hapvida, também agimos para garantir a melhoria da qualidade de vida e da saúde, de quem está ao nosso redor. Também somos responsáveis pelo meio, somos partes dele. Queremos que nossas doações contribuam, inclusive, para inspirar o bem, a ajuda ao próximo”, explica Bruno Pinto, superintendente regional do Sistema Hapvida.

Entre os utensílios doados e as cidades beneficiadas estiveram: Fortaleza (CE): 36 camas de ferro e 49 camas box; Manaus (AM): 15 camas de ferro; Belém (PA): 43 camas box; São Luís (MA):15 camas de ferro; Recife (PE): 45 camas de ferro e Salvador (BA): 21 camas de ferro. Totalizando assim 224 camas doadas

Sobre a Casa Mamãe Margarida

A Casa Mamãe Margarida foi fundada no dia 02 de abril de 1986, atendendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e com vínculos familiares rompidos. A Casa atua em dois tipos de programas: Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e acolhimento institucional.