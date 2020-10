Samsung lista 5 dicas para animar os seus dias em casa com a nova Sound Tower MX-T55

Você pode se arriscar como popstar ou DJ para levar muito mais diversão para a família e os amigos com a nova torre de som da marca

O verão nem sequer chegou, mas o calor já invadiu o Brasil e com ele vem a vontade de reunir a família e amigos! Então tome todos os cuidados necessários, leia o guia abaixo, confira tudo o que a nova Sound Tower MX-T55 da Samsung pode oferecer e prepare-se para impressionar seus convidados – quando puder recebe-los, claro – e para criar momentos divertidos para você e sua família sem precisar sair de casa.

Tudo isso com uma potência extraordinária de 500W RMS, que oferece a melhor experiência musical para os usuários, e a tecnologia de Som Bi-Direcional, que proporciona alcance mais eficiente e abrangente do som, independentemente do canto onde a caixa estiver posicionada. É só ligá-la em uma tomada, conectar seu dispositivo e curtir.

Seja o DJ

Com o exclusivo aplicativo Giga Party Audio¹ e o modo Bass Booster, o usuário pode dar um toque especial para seus hits favoritos e se arriscar como DJ² direto de um smartphone conectado à Sound Tower, elevando os graves ao extremo. São variadas opções de efeitos e configurações para aumentar a diversão. Dá até para comandar as luzes de LED³ que ficam em volta dos alto-falantes, escolhendo as cores e fazendo com que elas sigam o ritmo da música que está tocando! Nada mal para um fim de semana ficar mais animado, né?

Popstar por um dia

A Sound Tower MX-T55 conta com uma entrada de 3,5mm para instrumentos musicais, funcionando como um amplificador para uma guitarra4. Assim, você pode aproveitar uma reunião familiar para mostrar que anda com os solos caprichados e que aprendeu as músicas do momento. Afinal, depois de tantos meses dentro de casa, sobrou tempo para decorar os últimos lançamentos e agradar a todos os gostos, ainda mais com a qualidade da MX-T55 a seu lado.

Todo mundo ama um karaokê

Essa mesma entrada de 3,5mm serve para conectar cabo de microfone4. E nada melhor do que uma palhinha no karaokê para agitar um fim de semana sem sair de casa ou para receber os amigos – sempre em segurança, certo? Então basta escolher sua música predileta em um smartphone sincronizado com a Sound Tower MX-T55 e usar o microfone para soltar a voz e cantar as suas músicas favoritas!

Sem medo de água

O calor faz com que a gente sonhe com uma reunião na beira da piscina e com as bebidas favoritas. E a Sound Tower elimina até aquela preocupação com a chance de alguém acabar molhando a caixa de som. A Samsung desenvolveu o painel superior, onde ficam os botões para controlar a MX-T55, para ser resistente à água5, o que garante maior segurança para pequenos respingos.

Multi-Conectividade

Ninguém gosta de ver a música favorita ser pulada ou então a sua playlist favorita ser interrompida na metade para conectar outro smartphone! Mas a Multi-Conexão por Bluetooth da Sound Tower veio para resolver esse problema, permitindo que dois smartphones estejam sincronizados ao mesmo tempo, acabando com as brigas e deixando que todo mundo curta um pouquinho o som que mais gosta. E caso você queira matar a saudade das festas e deixar o volume ainda mais intenso, é possível combinar até dez Sound Tower de uma vez6, sem a necessidade de fios.

Preço sugerido: R$ 1.529,10 à vista na loja online da Samsung

¹O aplicativo é compatível com sistema operacional Andoid OS 6.0 ou superior, e com iOS 10.0 ou superior.

²As especificações de aparência, design e interface do aplicativo que não afetam a performance do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.

³As luzes têm saída lateral.

4Microfones, instrumentos e cabos vendido separadamente. Entrada analógica (3.5mm) para cabo..

5Sem garantia para todas as situações.

6Conexão viável até 10 caixas sonoras da Samsung com compatibilidade wireless. Quando as caixas são conectadas via bluetooth, a qualidade da reprodução pode ficar instável.