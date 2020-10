Outubro Rosa: a tecnologia da Samsung a favor da saúde da mulher

Portfólio de sistemas de ultrassom da Samsung conta com produtos que garantem um trabalho preventivo mais eficiente e recurso exclusivo para detecção de lesões mamárias

O mês de outubro se tornou um dos momentos mais importantes para a saúde da mulher. São quase três décadas de tradição para as campanhas de prevenção e controle do câncer de mama. E a Samsung, presente neste segmento com seus poderosos sistemas ultrassom, reforça esse trabalho de conscientização e coloca o máximo de sua tecnologia para proporcionar diagnósticos mais precoces e precisos.

“A Samsung Healthcare possui um portfólio completo de produtos focados no segmento de saúde da mulher. Trabalhar com inovações tecnológicas que propiciem mais qualidade de vida aos pacientes no sentido da obtenção de diagnósticos mais precisos e confiáveis é o que move a empresa. Cada vez mais queremos criar e oferecer à sociedade soluções de diagnóstico integradas que consolidem a relação de confiança entre médicos e pacientes”, destaca Walter Brandstetter, gerente clínico da divisão de HME da Samsung Brasil.

O câncer de mama, foco de toda essa importante mobilização do Outubro Rosa, recebe atenção especial dos desenvolvedores e pesquisadores da Samsung. Assim foi criado o recurso S-Detect, que usa inteligência artificial para analisar e correlacionar lesões mamárias, gerando um relatório completo de dados através do BI-RADS ATLAS¹ (Sistema de Relatórios e Dados de Imagens da Mama). Os relatórios do BI-RADS permitem que os radiologistas comuniquem os resultados ao médico solicitante de forma clara e consistente, com uma avaliação final e recomendações de gestão específicas.

Entre os sistemas de ultrassom da Samsung disponíveis no Brasil, praticamente todos contam com o S-Detect e outros recursos avançados para cuidar da saúde da mulher e agir na prevenção de diversos tipos de câncer: entre eles os modelos HERA W10, HERA W9 e HS40. Eles se sobressaem pela alta qualidade de imagem, o que entrega ao médico uma riqueza de detalhes elevada e, consequentemente, permitem diagnósticos mais precisos e rápidos.

“O trabalho preventivo salva vidas e incentivá-lo é obrigação de todos, sobretudo de quem está tão presente no segmento da saúde como a Samsung. O Outubro Rosa é uma campanha mais do que necessária e a tecnologia é uma aliada indispensável para que essa jornada siga mobilizando a sociedade”, reforça Brandstetter.

¹É uma marca registrada da ACR e todos os direitos reservados pela ACR.