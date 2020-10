Excluído, Chico Preto diz que fará “debate” nas redes sociais em frente às emissoras de tv

O candidato a prefeito de Manaus, Chico Preto (Democracia Cristã) afirmou que após ser excluído de forma antidemocrática dos debates políticos da de tv, vai num carro de som para frente das emissoras e responderá às perguntas feitas aos demais concorrentes. A ação, segundo ele, será transmitida em suas redes sociais.

“Já que me impediram de participar dos debates, usarei dessa estratégia para informar os eleitores das minhas propostas. Me excluíram, é verdade, mas jamais vão me calar”, disse.

Chico Preto lembrou, também, que como seu partido não tem tempo na propaganda na rádio e televisão, ele está fazendo lives diárias no Facebook e Instagram para se aproximar da população.

“Não tenho tempo na propaganda eleitoral e estão me excluindo dos debates, mas tenho ido para rua conversar com as pessoas e todos os dias estou nas redes sociais falando das nossas propostas. Não dá para ficar choramingando. Tem que agir do jeito que é possível”, finalizou.