Diretoria de Saúde já atendeu 38 mulheres com exames do Outubro Rosa

Chegando ao meio do mês de outubro, a Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) faz um balanço positivo sobre a adesão das servidoras e dependentes às ações da campanha Outubro Rosa, e informa que as servidoras ainda podem aderir à campanha, que tem como objetivo informar e facilitar acesso aos exames de prevenção ao câncer de mama e colo de útero.

Até esta sexta-feira (16) foram atendidas 38 mulheres, entre servidoras e dependente. Destas, 23 realizaram os exames de coleta de preventivo e ultrassom transvaginal, de mama e tireoide, além de consulta com ginecologista, no Centro Médico Carlos Avelino, na Aleam. As outras 15 pacientes optaram pelo atendimento direto na Clínica Uroclin, parceira nesta campanha.

“Neste grupo foram detectadas alterações nos exames de duas pacientes”, informou o gerente de atenção à saúde, Mikio Enokizono, explicando que apesar de não apresentarem gravidade nos diagnósticos, serão realizados exames complementares, seguindo orientações da médica ginecologista.

O gerente destaca o compromisso da Casa, por meio da sua Diretoria de Saúde com a prevenção, afirmando que esta é a 11ª edição da Semana da Saúde, evento realizado anualmente com o objetivo de informar, conscientizar e, principalmente, alertar os servidores sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. O nome do evento é em razão do período que são realizados os exames e as consultas ambulatoriais, porém, as servidoras e dependentes podem aderir à campanha até o fim do mês de outubro.

A expectativa é que mais servidoras participem da campanha, e que se possa atingir o mesmo número de pacientes alcançadas no ano de 2019, quando cerca de 50 mulheres foram atendidas.

Os pacotes com exames e consultas com especialistas custam R$ 300,00, que poderiam ser descontados, em duas parcelas, em folha de pagamento, mediante autorização prévia do servidor; explicou Mikio, porém para as mulheres que aderiram a partir deste momento, o pagamento poderá ser feito apenas por meio de transferência bancária para a conta corrente da clínica cadastrada. É possível fazer o cadastro, ou obter outras informações, através dos telefones 3183-4574 ou 3183-4572.