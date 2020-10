David quer criação de secretaria de Segurança Pública municipal

A gestão David Almeida (Avante) e Marcos Rotta (DEM) pretende dar uma atenção especial à área da segurança pública, em Manaus. O Plano de Governo prevê a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública para executar ações destinadas a aumentar a sensação de segurança aos cidadãos de Manaus, em parceria com as corporações da segurança estadual. O plano prevê, ainda, a realização de concurso público destinado a reforçar a Guarda Municipal.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social do Município, que integra o rol das prioridades do Plano de Governo do candidato da coligação Avante Manaus, vai trabalhar focada no desenvolvimento de ações destinadas a promover a prevenção ao crime e capacitação de jovens e adolescentes, para que eles possam enfrentar com segurança os desafios do exigente mercado de trabalho.

“Pretendemos criar a Secretaria Municipal da Segurança Pública para fortalecer a Guarda Municipal, que poderá colaborar de forma efetiva com a segurança em nossa cidade, atuando onde o policiamento é mais simples, como nas praças, nos parques, nos equipamentos públicos como a Ponta Negra. Dessa forma será possível desafogar o policiamento ostensivo, da chamada primeira linha, feito hoje pela Polícia Militar, que poderá concentrar sua atuação nas chamadas áreas vermelhas da cidade”, destaca David.

Ações

Segundo David, um dos destaques do plano de ação elaborado para a área da Segurança Pública é um programa que tem por meta desenvolver atividades de capacitação profissional para ocupar os jovens no período extraclasse, oferecendo a todos eles a oportunidade de desenvolvimento profissional

O candidato à Prefeitura de Manaus destaca, ainda, que o programa também vai manter e supervisionar ações direcionadas aos menores infratores, bem como acompanhar medidas de ressocialização de apenados.

“Além de promovermos a reestruturação da Guarda Municipal de Manaus, aumentando o seu efetivo e promovendo o aprimoramento dos profissionais da área, para que eles possam auxiliar as forças do Estado na promoção da Segurança Pública na cidade, pretendemos concentrar esforços na capacitação dos jovens e adolescentes, para evitar que, por falta de opções, eles passem a atentar contra as normas e leis”, disse David. Ele destaca que atuar na prevenção é a melhor saída.

O candidato da coligação Avante Manaus também vai trabalhar pela implantação de uma coordenadoria de ordem pública para congregar diversas instâncias da sociedade. Esse órgão vai operacionalizar as ações de um Plano Municipal de Segurança Pública, focado no monitoramento e avaliação de atividades, projetos e programas que tenham como objetivo a prevenção do crime e a redução do sentimento de insegurança no âmbito municipal.

“Na Prefeitura de Manaus, vamos procurar envolver os conselhos comunitários nas discussões das possíveis soluções de prevenção à violência e combate à criminalidade, a partir do envolvimento dos nossos jovens e adolescentes em diversas ações”, ressalta.

Experiência e desafios

David conhece bem os desafios da área da Segurança Pública no Amazonas. Quando esteve no governo do Estado, em 2017, David Almeida realizou a maior promoção da história da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares do Amazonas, além do escalonamento da Polícia Civil.

Ele viabilizou, ainda, investimentos importantes para reforçar o aparelhamento das polícias e assegurar mais segurança e proteção às famílias amazonenses. Inaugurou um hangar para abrigar as aeronaves das forças de segurança do governo – que possibilitou uma economia de R$ 480 mil aos cofres públicos -, bem como entregou mais de 270 viaturas e motocicletas, dois helicópteros, armamentos e munição, viabilizando o efetivo reforço do patrulhamento ostensivo, tanto na capital quanto no interior.